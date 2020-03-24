Başkentte parklarda ücretsiz internet hizmeti durduruldu
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, kent genelindeki parklarda ücretsiz olarak verdiği kablosuz internet hizmetini geçici olarak durdurduğunu bildirdi.
|24 Mart 2020 19:59
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, kent genelindeki parklarda ücretsiz olarak verdiği kablosuz internet hizmetini geçici olarak durdurduğunu bildirdi.
Belediyenin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ücretsiz internet hizmeti sunduğumuz parklarımızda kalabalıklar oluşması ve sosyal mesafe korunamadığından dolayı bu hizmetimiz geçici olarak durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.
📣 DUYURUAnkara Büyükşehir (@ankarabbld) March 24, 2020
Ücretsiz internet (Wi-fi) hizmeti sunduğumuz parklarımızda kalabalıklar oluşması ve sosyal mesafe korunamadığından dolayı bu hizmetimiz geçici olarak durdurulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/g8kbHoIkPC
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