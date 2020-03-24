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Asılsız paylaşım yapan 6 kişi hakkında işlem yapıldı

Muş'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili sosyal medya üzerinden halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla gerçeği yansıtmayan paylaşım yapan 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Erzurum'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili sosyal medya üzerinden asılsız ve provokatif paylaşımlar yapan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
 24 Mart 2020 20:11
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Asılsız paylaşım yapan 6 kişi hakkında işlem yapıldı

Muş'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili sosyal medya üzerinden halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla gerçeği yansıtmayan paylaşım yapan 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Çin'in Wuhan eyaletinde aralıkta tespit edilen Kovid-19 salgınının dünyanın birçok ülkesine yayıldığı ve Türkiye'de de tespit edildiği belirtildi.

Salgının önlenmesi amacıyla ülke genelinde tedbirlerin alındığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sanal devriye faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalarda, Muş'ta çok sayıda koronavirüs vakasının tespit edildiği, virüsün çok hızlı yayıldığı ve virüsten dolayı ölümlerin olduğu yönünde sosyal medya üzerinden halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla gerçeği yansıtmayan paylaşım yaptığı tespit edilen maksatlı ve provokatif paylaşım sahipleri hakkında adli işlem başlatılmıştır. 3 kişiye adli mercilerin talimatıyla 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan adli işlem yapılmıştır."

Açıklamada, asılsız ve suç unsuru içeren paylaşımlara ilişkin siber devriye faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği vurgulandı.

Erzurum'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili sosyal medya üzerinden asılsız ve provokatif paylaşımlar yapan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımlar yapan 3 şüphelinin tespit edilerek haklarında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, suç ve suçluların tespiti için sosyal medyada koronavirüse ilişkin asılsız ve provokatif paylaşımlar yapanlara yönelik "sanal devriye" faaliyet çalışmalarının artarak ve titizlikle devam edeceği aktarıldı.
Anadolu Ajansı
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