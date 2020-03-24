Fatih sondaj gemisi Mersin açıklarında
Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Fatih sondaj gemisi, Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı açıklarına demir attı.
|24 Mart 2020 20:13
|Yazdır
Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Fatih sondaj gemisi, Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı açıklarına demir attı.
Bölgede çalışmalarını tamamlayan Fatih, yeni lokasyon ve ikmal hazırlığı için Taşucu Limanı açıklarına geldi.
Kıyıya yaklaşık 500 metre uzaklıkta demirleyen ve havanın kararmasıyla ışıklarını açan Fatih, ihtişamlı görüntüsüyle dikkati çekti.
Yaklaşık 12 bin 200 metre sondaj derinliği kapasitesine sahip 229 metre uzunluğundaki gemi, ikmal hazırlıklarının ardından yeni lokasyonuna gidecek.
Fatih, aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalgada bile sabit kalarak operasyonlarını yürütebiliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|TBMM'de kabul edildi! İşçi ve işverene destek
24 Mart 2020 22:16
|Koronavirüs nedeniyle hastalarla görüntülü görüşme
24 Mart 2020 21:18
|'Gemi adamlarında koronavirüse rastlanılmadı'
24 Mart 2020 21:14
|90 bin cami hoparlörlerinden ikinci kez dualar yükseldi
24 Mart 2020 21:09
|Azerbaycan'a ilk Kovid-19 testlerini Türkiye gönderdi
24 Mart 2020 21:04
|Fahrettin Altun, son 24 saatteki çalışmaları paylaştı
24 Mart 2020 20:48
|Kapıköy Kara Hudut Kapısında giriş çıkışlar durduruluyor
24 Mart 2020 20:27
|İzmir'de AVM'ler geçici süreyle kapatılıyor
24 Mart 2020 20:18
|Başkentte parklarda ücretsiz internet hizmeti durduruldu
24 Mart 2020 19:59
|Piknik yasağına uymayan 4 kişiye para cezası
24 Mart 2020 19:55