Doktor çiftin çocuklarıyla tebessüm ettiren görüşmesi
|24 Mart 2020 20:35
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Koranavirüs nedeniyle zamanlarının çoğunu hastanede geçiren doktor çiftin, mesafeyi koruyarak çocuklarıyla görüşme anlarının olduğu görüntüler sosyal medyada çok kişi tarafından paylaşıldı.
Doktor çiftin çocuklarıyla mesafeyi koruyarak görüşme anları sosyal medya kullanıcıları arasında gündem oldu. Koronavirüs nedeniyle zamanlarının çoğunu hastanede geçiren doktor çift, dayılarına teslim ettikleri iki çocuklarıyla aradaki mesafeyi koruyarak görüştü.
Koronavirüs tedbiri alan doktor çift; kendileri evin girişinde, iki erkek çocukları ise içerideki bir odada oturarak birbirleriyle konuştu.
Tebessüm ettiren diyaloglara sahne olan görüşme cep telefonu kamerasına kaydedildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak, altında destek yorumları atıldı.
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