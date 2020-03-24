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TIR şoförlerinin yardımına Türk Elçiliği koştu

Türkiye'nin Filibe (Plovdiv) Başkonsolosu Hüseyin Ergani ve Yeşilay Bulgaristan Bulgaristan temsilcisi Ahmet Pehlivan, Kapıkule Sınır Kapısında günlerdir bekleyen TIR şoförlerine yardım eli uzattı.
 24 Mart 2020 20:31
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TIR şoförlerinin yardımına Türk Elçiliği koştu

TÜRKİYE SOFYA BÜYÜKELÇİSİ AYLİN SEKİZKÖK: GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

Türkiye Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök TIR şoförlerine gönderdiği mesajında "Başta gümrük yetkililerimiz olmak üzere bütün resmi makamlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız ara vermeksizin gece-gündüz çalışıyorlar. Bu mecburi sağlık tedbirleri ortamında geçişlerinizi nasıl hızlandırırız; bunun için gayret gösteriyoruz" dedi.

Dünya genelinde devam eden koronavirüs salgını sebebiyle yoğunluk yaşanan Kapıkule Sınır Kapısı'nda mağdur olan ve 50 km'lik kuyruklarda bekleyen TIR şoförlerine Türkiye Sofya Büyükelçiliği ve Filipe Başkonsolosluğu yardım eli uzattı. Büyükelçi Aylin Sekizkök TIR şoförlerini sürekli bilgilendirerek yapılan girişimleri paylaştı ve Başkonsolos Hüseyin Ergani ile Yeşilay Bulgaristan Temsilcisi Ahmet Pehlivan, sınır kapısında günlerdir bekleyen şoförlerin problemlerini bizzat dinledi. 2 binden fazla tır şoförünün bulunduğu sınır kapısında, şoförlere kumanya dağıtıldı.

TIR KUYRUĞU ZAMAN ZAMAN 50 KM'YE ULAŞIYOR

Türkiye'nin Filibe (Plovdiv) Başkonsolosu Hüseyin Ergani "Covid- 19 salgını dolayısıyla yurda dönüşler son derece arttı ve sınırlardan geçişler sorunlu oldu. Sağlık kriterleri gözetildiği için, işlemler daha yavaş oluyor. Özellikle TIR girişlerinde uzun kuyruk oluştu. Bu kuyruk dönem dönem 50 km ulaşıyor. Buradaki TIR şoförlerimiz bazen üç gün boyunca sırada bekliyor. Bu kadar uzun bekleme öngörmedikleri için bu TIR şoförlerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük yaşadıklarını öğrendik. Bizler Sofya Büyükelçiliğimizin eşgüdümünde ve özel sektörün de desteğiyle buradaki TIR sürücülerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışma başlattık. Mağdur olan vatandaşlarımıza temel tüketim yiyecek malzemesi olabilecek yardımlar başlattık. İki gün yetecek şekilde kumanya veriyoruz" dedi.

DHA
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