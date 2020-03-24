Fahrettin Altun, son 24 saatteki çalışmaları paylaştı
|24 Mart 2020 20:48
|Yazdır
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında son 24 saatte Türkiye'de yapılan çalışmaları paylaştı.
Twitter hesabından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının önlemleri paylaşan Altun, şunları kaydetti:
"Koronavirüsle mücadele kapsamında milletimiz sosyal mesafeyi artırırken biz de virüse karşı cepheyi genişletiyoruz. Son 24 saatte aldığımız önlemler mücadelemize ivme kazandıracak, devlet-millet el ele inşallah bu süreci atlatmamıza katkı sağlayacak."
Koronavirüsle mücadele kapsamında Milletimiz sosyal mesafeyi artırırken biz de virüse karşı cepheyi genişletiyoruz.Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 24, 2020
Son 24 saatte aldığımız önlemler mücadelemize ivme kazandıracak, Devlet-Millet el ele inşallah bu süreci atlatmamıza katkı sağlayacak. pic.twitter.com/01OvpZnxnH
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|TBMM'de kabul edildi! İşçi ve işverene destek
24 Mart 2020 22:16
|Koronavirüs nedeniyle hastalarla görüntülü görüşme
24 Mart 2020 21:18
|'Gemi adamlarında koronavirüse rastlanılmadı'
24 Mart 2020 21:14
|90 bin cami hoparlörlerinden ikinci kez dualar yükseldi
24 Mart 2020 21:09
|Azerbaycan'a ilk Kovid-19 testlerini Türkiye gönderdi
24 Mart 2020 21:04
|Kapıköy Kara Hudut Kapısında giriş çıkışlar durduruluyor
24 Mart 2020 20:27
|İzmir'de AVM'ler geçici süreyle kapatılıyor
24 Mart 2020 20:18
|Fatih sondaj gemisi Mersin açıklarında
24 Mart 2020 20:13
|Başkentte parklarda ücretsiz internet hizmeti durduruldu
24 Mart 2020 19:59
|Piknik yasağına uymayan 4 kişiye para cezası
24 Mart 2020 19:55