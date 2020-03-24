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Erdoğan: Zorunlu haller dışında evlerinizden çıkmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan ricamız, bir müddet zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamaları"
 24 Mart 2020 20:56
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Erdoğan: Zorunlu haller dışında evlerinizden çıkmayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarımızdan ricamız, bir müddet zorunlu haller dışında evlerinden çıkmayarak bu hastalığın yayılma zincirini bir an önce kırmamıza yardımcı olmalarıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı ile telekonferans görüşmesi yaptı. Erdoğan görüşmede şunları kaydetti:

"Ülkemizin yeni korona virüs denen kovid-19 hastalığı ile mücadele ettiği bir dönemde günün şartlarına uygun bir şekilde tekrar sizle bir araya geldik. Dünyanın neredeyse tamamına yayılan bu salgın hastalıktan en az kayıpla ve zararla çıkmak için her türlü tedbiri aldık ve alıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız bir müddet zorunlu haller dışında evlerinden çıkmayarak bu hastalığın yayılma zincirini bir an önce kırmamıza yardımcı olmalarıdır."

"Hep birlikte halkımıza tedbirlere harfiyen uymalarını telkin etmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii burada teşkilatlarımızın mensuplarının üzerinde olduğu çok önemli görevler var. AK Parti İstanbul İl Teşkilatı olarak tüm ilçelerimiz, belediyelerimiz ve üyelerimizle birlikte bu çerçevede bize düşen görev vardır. Hep birlikte halkımıza sağlık ve içişleri bakanlarımızın ve bakanlıklarımızın bu çerçevede aldıkları tedbirlere harfiyen uymalarını telkin etmeliyiz. Hastalığın bulaşma hızını ne kadar çabuk kesersek -nitekim bazı bilim kurulu üyelerimiz biliyorsunuz bir hafta içerisinde bunu çözmenin şu anda çok büyük önem arz ettiğini söylüyorlar- ve bunu telkin etmeliyiz. Hastalığın bulaşma hızı düştükçe bundan kurtulmamız da hızlanacaktır" ifadelerini kullandı.

"Salgına karşı bağışıklık düzeyleri düşük olan kronik hastalarımızın ve yaşlılarımızın üzerine özellikle titriyoruz"

"Sağlık personelimiz, güvenlik güçlerimiz, belediyelerimiz, sosyal destek birimlerimiz tüm güçleriyle milletimize yardımcı olmak için gayret gösteriyor" diyen Erdoğan, "Salgına karşı bağışıklık düzeyleri düşük olan kronik hastalarımızın ve yaşlılarımızın üzerine özellikle titriyoruz. Ekonomi yönetimimiz istihdamın devam ettirilmesi şartıyla esnaftan ihracatçıya kadar her kesime yönelik ciddi destekler açıkladı, açıkladık. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik önlemlerin yanında kredi ve vergi ödemelerinin ertelenmesi başta olmak üzere daha pek çok tedbirler hayata geçirilmektedir" şeklinde konuştu.

"Kamuoyuna anlatmak ve insanları ikna etmekle de mükellefiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkenin yönetim sorumluluğunu üstlenen parti olarak bu süreçleri özellikle sahiplendik, sahipleniyoruz. Kamuoyuna anlatmak ve insanları ikna etmekle de mükellefiz. Çünkü biz iktidar partisiyiz. Bu sorumluluğu unutmayacağız. Yaşlı ve desteğe muhtaç vatandaşlarımızın yardımına koşacak öyle bir mekanizma oluşturmalıyız ki bu süreçte milletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha göstermeliyiz."
İhlas Haber Ajansı
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