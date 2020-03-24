Fahrettin Koca: 7 hastamızı daha kaybettik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü vaka sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.

Bakan Koca'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama

Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz.

Türkiye'de, korona vaka ve ölüm sayıları şu şekilde oldu:

11 Mart: 1

13 Mart: 5

14 Mart: 6

15 Mart: 18

16 Mart: 47

17 Mart: 98 vaka, 1 ölüm

18 Mart: 191 vaka, 2 ölüm

19 Mart: 359 vaka, 4 ölüm (1.981 testte 168 pozitif)

20 Mart: 670 vaka, 9 ölüm (3.656 testte 311 pozitif)

21 Mart: 947 vaka, 21 ölüm (2.953 testte 277 pozitif)

22 Mart: 1.236 vaka, 30 ölüm (9 yeni ölüm, 289 yeni tanı var)

23 Mart: 1.529 vaka, 37 ölüm (7 yeni ölüm, 293 yeni tanı var)

24 Mart: 1.872 vaka, 44 ölüm (7 yeni ölüm, 343 yeni tanı var)