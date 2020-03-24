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Erzurum'a şehit ateşi düştü

Şehit Er Yusuf Duruk'un bir dönem TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'un alt yapısında forma giydiği öğrenildi
 24 Mart 2020 21:23
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Erzurum'a şehit ateşi düştü

Hatay'ın Altınözü ilçesinde teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan Erzurumlu Er Yusuf Duruk tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde vatani görevini yapan Erzurum doğumlu 24 yaşındaki Er Yusuf Duruk, Hudut Emniyet görevini ifa ederken nöbet tuttuğu esnada PKK terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. Duruk'a ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra tedavi için Antakya Devlet Hastanesine sevk edildi.

Duruk yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Duruk'un bir dönem TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'un alt yapısında da forma giydiği öğrenildi.

Erzurumsporlu eski futbolcu Yusuf Duruk şehit oldu
İhlas Haber Ajansı
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