1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Evde tıraş' yasak kapsamında mı?

Antalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılan berberlerden bazıları evde tıraş yapmaya başladı. Bunun üzerine harekete geçen Berberler Odası, evde tıraşın da yasak kapsamına girdiğini belirterek, 'ruhsatınız iptal olabilir' uyarısı yaptı.
 24 Mart 2020 21:43
Yazdır
'Evde tıraş' yasak kapsamında mı?

Antalya'da koronavirüs önlemleri nedeniyle iş yerleri kapalı olan bazı berberlerin, sosyal medya ya da telefon aracılığıyla bağlantı kurduğu müşterilerinin evlerine giderek tıraş yapması Antalya Berberler Odası'nı harekete geçirdi. Yakın temasın yoğun olduğu gerekçesiyle berber, kuaför ve güzellik salonlarının kapandığı ilk günlerde berberlerin sosyal medyadan yaptığı 'evlerde tıraş yapılır' gibi paylaşımları fark eden Antalya Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun, üyelerine SMS aracılığıyla yasağı hatırlattı ve cezaları hakkında bilgilendirdi. Evde ve dışarıda tıraş yapıp, sosyal medyadan paylaşan 3 berberi tespit eden Uzun, bu kişiler hakkında da ilgili kurumlara gerekli şikayeti yaptı. Antalya Berberler Odası'nın bin 453 üyeye gönderdiği uyarı mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Evlere, hastanelere, iş yerlerine tıraşa kesinlikle gitmeyiniz. Bu konuda sosyal medyada reklam yapmayınız. Dükkanlarınızı da kesinlikle açmayınız. Bu kurallara uymayanlara 3 bin 150 lira ceza uygulanmaktadır. Polis ve zabıtalar ruhsat iptali yapmaktadır. Açan olursa 112 ve 155'e ihbar edebilirisiniz."

'EVDE TIRAŞ ETMEK DE YASAK'

Antalya Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun, cumartesi günü 18.00 itibariyle koronavirüs önlemleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonlarında hizmetin yasaklandığını hatırlattı. Bu süreç sonrası iş yerlerini kapatan esnafın ikinci karara kadar sağlıkları için evinde kalmaları çağrısı yapan Uzun, şunları söyledi:

"Esnafımız kendisinin ve müşterisinin sağlığı için iş yerini kapatmalı. Bazı berberlerin sosyal medyadan evde ya da başka yerde tıraş yapabileceği yönünde paylaşımını fark ettik. Bununla ilgili de önlem aldık. Sosyal medyadan bu paylaşımı yapan arkadaşlarımızı hemen uyardık. Bu paylaşımlar kaldırıldı. Bu tedbirler bizim esnafımızın sağlığı için, vatandaşın sağlığı için. Biz üyelerimize hemen SMS yoluyla bilgilendirme yaptık. Bunu yapan berberlere para ve hapis cezası var. Uyarımızda cezası olduğu ve ruhsat iptalinin yapılabileceğini belirttik. Dükkanlar kapalı ama evlerde veya başkalarının iş yerinde ya da dışarıda berberlerin iş yapması da kesinlikle yasak. Bu yasağa da uyulması gerekiyor."

'EVDE TIRAŞTA DA RİSK VAR'

Akdeniz Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Nevzat Ata Yalçın ise şöyle konuştu:

"Bu salgından ötürü insanların birbiriyle temasının en minimuma düşürülmesi gerekiyor. Örneğin kuaför ve berberlerde en az 1 metrelik mesafe artı cihazların temizliği çok önemli. Çünkü bu virüs cihazlar üzerinde bir süre canlı olarak kalabiliyor. Ortamın temizliği bakımından insanların bir araya gelmesi riski nedeniyle bu işlemleri bir süre daha ertelemekte yarar var. Genel hijyen önlemleri çerçevesinde burada da bir risk var."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs testi pozitif çıkan öğretim üyesinden sitem
24 Mart 2020 21:38		 Erzurum'a şehit ateşi düştü
24 Mart 2020 21:23
Zabıtanın 'evde kal' uyarısına şoke eden cevap
24 Mart 2020 20:35		 Doktor çiftin çocuklarıyla tebessüm ettiren görüşmesi
24 Mart 2020 20:35
TIR şoförlerinin yardımına Türk Elçiliği koştu
24 Mart 2020 20:31		 Burhan amcanın zabıtadan istekleri duygulandırdı
24 Mart 2020 20:22
Belediye, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek
24 Mart 2020 17:05		 Buse Terim Bahçekapılı, babası Fatih Terim'in iyi olduğunu açıkladı
24 Mart 2020 12:30
Palandöken'deki kayak heyecanı Kovid-19 nedeniyle sona erdi
24 Mart 2020 12:08		 Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
24 Mart 2020 09:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:21 - Bakan Yardımcısı Yerlikaya, 'Şınav' akımı başlattı22:16 - TBMM'de kabul edildi! İşçi ve işverene destek22:11 - Beyoğlu'nda iki dernekte toplanan 20 kişi gözaltına alındı22:06 - Dünya genelinde vaka sayıları artmaya devam ediyor22:01 - Fransa'da son 24 saatte 240 kişi hayatını kaybetti22:00 - Fahrettin Koca: 7 hastamızı daha kaybettik21:56 - Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferansla görüştü21:51 - Prof. Dr. Özören: Kit hazır, biyologlar hazır, işbirliği gerekli21:47 - Eski savcıya dolandırıcılıktan 20 yıla kadar hapis istemi21:43 - 'Evde tıraş' yasak kapsamında mı?
21:38 - Koronavirüs testi pozitif çıkan öğretim üyesinden sitem21:33 - Sağlık çalışanlarının maske ihtiyacını karşılıyorlar21:28 - Virüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı21:23 - Erzurum'a şehit ateşi düştü21:18 - Koronavirüs nedeniyle hastalarla görüntülü görüşme21:14 - 'Gemi adamlarında koronavirüse rastlanılmadı'21:09 - 90 bin cami hoparlörlerinden ikinci kez dualar yükseldi21:04 - Azerbaycan'a ilk Kovid-19 testlerini Türkiye gönderdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, Bakanlar ile görüştü... Okulların tatil süresi uzatılıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan market ve toplu taşıma araçları ile ilgili genelge
Ateşi, öksürüğü ve nefes darlığı olup, burnu akmayan herkese test yapılacak
Sağlık personeline ne kadar ek ödeme yapılacak?
Erzurumsporlu eski futbolcu Yusuf Duruk şehit oldu
İçişleri Bakanlığında, 6 birim esnek çalışmadan yararlanamayacak
MEB, Menderes'in idam görüntülerine inceleme başlattı
Benzine bir indirim daha geliyor
AYM'den, OHAL Komisyonunun iade ettiği yöneticilerle ilgili önemli karar
Koronavirüsün etkisi ne kadar süreceği belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Barış Özcan 1
oy corona corona 1
ücretini atatürk ödedi 7
bankaların kredileri ertelemesi 1
evde tuvalet kağıdı sektirmek 2
Cambridge Analytica skandalının abartılması 1
eba tv'de adnan menderes'in idamının yayınlanması 1
trt eba tv 1
komando dede 1
Koronavirüs Fırsatçıları 2
SON İLANLAR
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 108 sağlık personeli alacak
Afyon Sultangazi Suğuk Hava Deposu 2 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 6 İşçi Alacak
Sivas Hafik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Rize Çamlıhemşin Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Hizmet Park Geçici 6 İşçi Alacak
Kırklar Beya Personel 45 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam