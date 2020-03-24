Eski savcıya dolandırıcılıktan 20 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet savcısı Gökhan S. ve katip Özcan D. "müşteki" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, şüpheli Tamer C.'nin 2013 yılından beri Bakırköy Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken, verdiği istifa dilekçesinin 23 Ocak 2020 tarihinde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından kabulüyle görevinden ayrıldığı anlatıldı.

ARSA İÇİN 500 BİN TL VERMİŞ

İddianamede, şikayetçi savcı Gökhan S'nin HSK müfettişlere verdiği ifadesinde, bankada 500 bin lirasının olduğunu şüpheli meslektaşı Tamer C'nin bildiğini, şüphelinin kendisine elinde bir proje olduğunu ve yatırım yapıp yapmak istemediğini sorduğunu belirtti. Şikayetçi Gökhan S. ifadesinde, şüphelinin Dikili'de bir tarlanın, arsa vasfına dönüştürüleceğini söylediğini, şüpheliye inanarak arsa vasfına dönüştürülmesi halinde kıymetinde artış olacağını düşünüp 500 bin TL'yi hesabına gönderdiğini, bu şekilde dolandırılması üzerine şikayetçi olduğunu ifade etti.

SİGORTA ŞİRKETİNDEN ARAÇ ALACAĞINI SÖYLEMİŞ

Müşteki katip Özcan D. ise ifadesinde, bir dönem savcı Tamer C'nin katipliğini yaptığını belirterek, şüphelinin sigorta şirketinde tanıdığı olduğunu ve kendisine araç alabileceğini söylemesi üzerine 202 bin TL para verdiğini ancak söz konusu aracın alınmadığını belirterek şikayetçi olduğunu söyledi.

"KİMSEYİ DOLANDIRMADIM"

13 Şubat'ta tutuklanan şüpheli Tamer C. ise ifadesinde, kimseyi dolandırmadığını belirtti. Şüpheli Tamer C., başka meslektaşlarıyla Kanal İstanbul güzergahı olan Sazlıbosna mevkiinde iki ayrı arsa aldığını şikayetçi Gökhan S'ye anlattığını, bunun üzerine şikayetçi Gökhan S'nin de parası olduğunu, arsaya yatırım yapmak istediğini söylediğini belirtti. O sırada Dikili'de arsa almasının söz konusu olduğunu söyleyen şüpheli Tamer C. daha önce görev yaptığı yerdeki bir tanıdığının Dikili'de bir arsa olduğunu, 1 milyon 200 bin TL civarında alınabileceğini, imar durumunun değişmesi halinde kıymetinin 5 milyon TL artabileceğini şikayetçi Gökhan S.'ye anlattığını, Gökhan S'nin de kendi bütçesinden 500 bin TL verebileceğini söyleyerek Ekim ayında bu parayı verdiğini söyledi. Şüpheli Tamer C, tanıdığının bu arsanın resmi prosedürlerini yerine getirmesi için girişimlerde bulunduğunu, ilgili yerlere yazılar yazdığını, ancak bunlar tamamlanmadığı için arsanın satın alınamadığını, verdiği kaporayı alamadığını, işlemlerin ise halen devam ettiğini bildiğini, gerekirse parayı da iade edeceğini iddia etti.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İddianamede tanık anlatımlarına ve toplanan delillere göre eski savcı şüpheli Tamer C'nin tamamen dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği belirtilerek "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan toplam 6 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi. İddianame kabul edilirse şüpheli Tamer C. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.