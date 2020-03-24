Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferansla görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.
|24 Mart 2020 21:56
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