Fransa'da son 24 saatte 240 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 240 artarak 1100'e yükseldi
|24 Mart 2020 22:01
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