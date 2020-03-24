Fransa'da son 24 saatte 240 kişi hayatını kaybetti

ERDOĞAN, BAKANLAR İLE GÖRÜŞTÜ... OKULLARIN TATİL SÜRESİ UZATILIYOR Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs salgını ile ilgili bakanlar ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la yaptığı görüşmede, okulların uzatılmasıyla ilgili olarak Bakan Ziya Selçuk'a hitaben "Bilim Kuruluyla görüşün, çünkü işin ehli onlar, ne diyorlarsa yapalım" diyor