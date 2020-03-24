1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM'de kabul edildi! İşçi ve işverene destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM'de kabul edilen düzenlemeyi Twitter'dan duyurdu.
 24 Mart 2020 22:16
Yazdır
TBMM'de kabul edildi! İşçi ve işverene destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceklerini bildirdi.

Selçuk, Twitter hesabından 196 sıra sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin değerlendirmede bulunurken, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Gazilerin beklediği teknik düzenlemenin de kanunlaştığına işaret eden Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Gazilerimizin beklediği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği teknik düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama neticesi kanunlaştı. Kahraman gazilerimize, ailelerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
4 ilin koronavirüs testleri bu merkezde yapılıyor
24 Mart 2020 23:36		 Ekmek satışında koronavirüs önlemi! Artık yasaklandı
24 Mart 2020 22:48
Sudan ve Mısır'daki Türk öğrenciler tahliye ediliyor
24 Mart 2020 22:31		 Koronavirüs nedeniyle hastalarla görüntülü görüşme
24 Mart 2020 21:18
'Gemi adamlarında koronavirüse rastlanılmadı'
24 Mart 2020 21:14		 90 bin cami hoparlörlerinden ikinci kez dualar yükseldi
24 Mart 2020 21:09
Azerbaycan'a ilk Kovid-19 testlerini Türkiye gönderdi
24 Mart 2020 21:04		 Fahrettin Altun, son 24 saatteki çalışmaları paylaştı
24 Mart 2020 20:48
Kapıköy Kara Hudut Kapısında giriş çıkışlar durduruluyor
24 Mart 2020 20:27		 İzmir'de AVM'ler geçici süreyle kapatılıyor
24 Mart 2020 20:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - Özel Üniversitelerde geçen süre makam tazminatı süresinden sayılır mı?00:05 - Zabıta ekipleri vatandaşlara müzikle moral verdi00:02 - 25 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları23:59 - Yeniçağ Gazetesi yazarı İsrafil Kumbasar darp edildi23:46 - Ekvador'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27'ye çıktı23:41 - İstanbul'da 1 milyon sahte maske ele geçirildi23:36 - 4 ilin koronavirüs testleri bu merkezde yapılıyor23:30 - Ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı23:28 - Youtube dünya çapında video kalitesini sınırlıyor!23:23 - Turgut Altınok, rencide edilen İhsan amcayı ziyaret etti
23:13 - Çözemediği matematik sorusunu belediye cevapladı23:08 - İstanbul'da hava kirliliği yüzde 30 azaldı23:03 - Türkiye'nin en yaşlı şehrinde sokaklar boş kaldı22:58 - Harvard Üniversitesinin rektörü ve eşinde Kovid-19 çıktı22:48 - Ekmek satışında koronavirüs önlemi! Artık yasaklandı22:43 - Bilim Kurulu Üyesi: Koronavirüsü yenebilecek güce sahibiz22:37 - Dermatoloji profesörü: El temizliğinde kalıp sabun kullanın22:31 - Sudan ve Mısır'daki Türk öğrenciler tahliye ediliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
25 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
Özel Üniversitelerde geçen süre makam tazminatı süresinden sayılır mı?
Zabıta ekipleri vatandaşlara müzikle moral verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bankaların kredileri ertelemesi 1
komando dede 1
türk kızılayı'nın erbile'e maske yardımı 1
evde tuvalet kağıdı sektirmek 2
altında sert düşüş yaşanması 2
Barış Özcan 1
böyle giderse sokağa çıkma yasağı kararı verebiliriz 3
23.03.2020 işe gidenler 5
kendiohaliniilanet 2
corona virüs vaka sayısı 1
SON İLANLAR
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 108 sağlık personeli alacak
Afyon Sultangazi Suğuk Hava Deposu 2 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 6 İşçi Alacak
Sivas Hafik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Rize Çamlıhemşin Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Hizmet Park Geçici 6 İşçi Alacak
Kırklar Beya Personel 45 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam