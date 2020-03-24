Ekmek satışında koronavirüs önlemi! Artık yasaklandı
|24 Mart 2020 22:48
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Toplum sağlığı açısından alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ekmek satışında üç yöntem uygulanacak ve bunun dışına çıkılmayacak.
MÜŞTERİ ÜRÜNLERE TEMAS ETMEYECEK
Bu kapsamda, ekmek hazır ambalajlı ve gıdaya teması uygun kağıt esaslı malzemeyle paketlenecek. Ekmeğin dolap içinde satılmasına da devam edilecek ancak ekmekler görevli kişiler tarafından temizlik kurallarına uyularak verilecek. Müşterinin hiçbir şekilde ürünlere temas etmesine izin verilmeyecek.
PASTALAR, KEKLER, KURABİYELER DE PAKETLİ SATILACAK
TRT Haber'de yer alan bilgiye göre, sadece ekmek değil, ekmek çeşitlerinden olan pastalar, kekler, kurabiyeler de paketlenerek satışa sunulacak. Fırıncılar, bu durumun ekstra maliyet getirdiğini ancak bunu fiyatlara yansıtmayacaklarını belirtiyor.
PAZARLARDA ÜRÜNLER AMBALAJLI SATILACAK
Pazar, manav gibi yerler ile seyyar araçlarda da ambalajlı veya ambalajsız ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışı yasaklandı. Alınan bu kararlar, vatandaşları da memnun etti.
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