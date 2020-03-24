Türkiye'nin en yaşlı şehrinde sokaklar boş kaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yüzde 18,8 ile yaşlı nüfus oranı en yüksek il olan Sinop'ta, vatandaşların "evde kal" çağrısına uymasıyla sokaklar boşaldı.
|24 Mart 2020 23:03
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Tarihi ve doğal güzellikleri ile 'Karadeniz'in Bodrum'u' olarak adlandırılan Sinop, 'Türkiye'nin en mutlu kenti' unvanı ile de biliniyor.
TÜİK verilerine göre, yüzde 18,8 ile yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu kent Sinop'ta, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin, sokağa çıkma yasağına büyük ölçüde uyduğu görüldü.
Şehirde yaşayan vatandaşların "evde kal" çağrısına uymasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. Dışarıda görülen az sayıda kişi de polis ekiplerince evlerine bırakıldı.
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