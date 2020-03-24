Youtube dünya çapında video kalitesini sınırlıyor!

Dünyanın en popüler video sitesi Youtube, koronavirüs salgını sebebiyle önümüzdeki 1 ay boyunca dünya genelinde video kalitesini küresel internet trafiğini rahatlatma sebebiyle sınırlayacağını açıkladı...

Şirket, önümüzdeki günlerde izleyicilerin ilk başta YouTube videolarını standart kalitede izleyeceklerini ancak istedikleri takdirde hala yüksek kaliteli videoları izleyebileceklerini belirtti.

Youtube'un bu adımı Netflix'in AB sınırları içinde ULTRA HD kalitesini kapatmasının ve bit düşürme adımının sonrasında geldi. Youtube'un tepe şirketi Google'ın yaptığı açıklamada "Bu eşi benzeri görülmemiş durumda internet trafiğini rahatlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Devlet kurumlarıyla bu konuda işbirliği halindeyiz..." denildi.

Sandvine tarafından yapılan araştırmaya göre, Youtube'un trafiği son bir kaç haftada arttı. Youtube, Netflix'in kullandığı internet trafiğinin 2 katını kullanıyor!