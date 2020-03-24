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İstanbul'da 1 milyon sahte maske ele geçirildi
İstanbul Sultanbeyli'de polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maskeyi ele geçirdi.
|24 Mart 2020 23:41
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Sultanbeyli İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri, Sultanbeyli'de izinsiz ve sağlıksız maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, Fatih Bulvarı'nda 5 katlı binanın 4 katında Sağlık Bakanlığından izinsiz ve sağlık koşullarına uymayan şekilde üretim yapan tekstil atölyelerine baskın yaptı.
Operasyonda piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
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