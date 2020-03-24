Ekvador'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27'ye çıktı
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 27'ye, vaka sayısı 1049'a yükseldi.
|24 Mart 2020 23:46
|Yazdır
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 27'ye, vaka sayısı 1049'a yükseldi.
Ekvador basınında yer alan haberlere göre, Ekvador Ulusal Risk Servisi Müdürü Alexandra Ocles, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Ocles, ölen hastaların 52 ila 79 yaşlarında olduğunu açıkladı.
Böylece söz konusu virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 27'ye çıktı, vaka sayısı da 1049'a ulaştı.
Ekvador'da hükümet, geçen hafta, sağlık, güvenlik ve afetlere müdahale dışında tüm kamu hizmetlerini durdurmuş ve ülke genelinde belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Harvard Üniversitesinin rektörü ve eşinde Kovid-19 çıktı
24 Mart 2020 22:58
|Dünya genelinde vaka sayıları artmaya devam ediyor
24 Mart 2020 22:06
|Fransa'da son 24 saatte 240 kişi hayatını kaybetti
24 Mart 2020 22:01
|Virüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı
24 Mart 2020 21:28
|Avrupa'da Kovid-19'dan 26 Türk hayatını kaybetti
24 Mart 2020 20:36
|İtalya'da koronadan bir günde 743 kişi öldü
24 Mart 2020 20:07
|Hindistan'da 21 gün dışarı çıkma yasağı ilan edildi
24 Mart 2020 19:39
|Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
24 Mart 2020 19:11
|İtalya'daki Türk öğrenciler yurda dönüş yolunda
24 Mart 2020 18:57
|Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti
24 Mart 2020 18:38