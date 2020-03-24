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Yeniçağ Gazetesi yazarı İsrafil Kumbasar darp edildi
Yazar İsrafil Kumbasar'ı tekme tokat dövdüler.
|24 Mart 2020 23:59
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Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesaplarından MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik hakaretlerde bulunduğu iddia edilen, Yeniçağ Gazetesi yazarı İsrafil Kumbasar darp edildi.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Kumbasar'ın darp edilmesinin ardından çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.
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