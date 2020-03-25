25 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
|25 Mart 2020 00:02
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YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları ele almak üzere toplanacak.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- TCMB, mart ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- TÜİK, II. Dönem: Temmuz-Aralık, 2019 Elektrik ve Doğal Gaz Fiyat İstatistikleri bültenini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
4- TÜİK, mart ayı sektörel güven endekslerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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