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Şekerbank kredi ödemelerini 30 Haziran'a kadar erteledi

Banka, koronavirüs salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilenen müşterilerinin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemelerini, mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar erteleyecek
 25 Mart 2020 00:53
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Şekerbank kredi ödemelerini 30 Haziran'a kadar erteledi

- Şekerbank, koronavirüs salgınının olası ekonomik etkilerine yönelik destek paketi açıkladı.

Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, koronavirüs salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilenen müşterilerinin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemelerini, mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar erteleyecek.

Şekerbank, bireysel ve tüzel müşterilerin bozulan nakit akışlarına yönelik olarak ilave kredi taleplerini de hızlı bir şekilde değerlendirecek.

Ayrıca, sağlık sektöründe ücretli olarak çalışanların mevcut bireysel kredi ve kredi kartı borçları, talep etmeleri halinde haziran ayına kadar ötelenecek.

- KOBİ'lere "Sağlıklı Yaşam Paketi"

Öte yandan, KOBİ'lere sunulacak "Sağlıklı Yaşam Paketi" kapsamında, KOBİ'lere 3 ay ödemesiz dönem içeren kredi imkanı sağlanacak.

KOBİ'lere sunulan paket kapsamında ayrıca, maaş ödemelerini Şekerbank aracılığıyla yapanlara, mevcut istihdamı korumaları halinde 3 aylık maaş ödemeleri tutarında ilave kredi imkanı sunulacak.

Şekerbank POS cihazı üzerinden ödeme kabul eden işletmelerin, talep etmeleri halinde Nisan 2020 sonuna kadar POS üzerinden geçen işlemlerinin ertesi gün komisyonsuz olarak kullanımlarına bırakılması sağlanacak.

Zorunlu ödemelerini karşılamak üzere mevcut kredili mevduat hesap limitlerinin, talep olması halinde yüzde 20'ye kadar artırılması imkanı tanınacak.

- İnternet ve mobil şubeden EFT ve havale ücretsiz

Ayrıca, Şekerbank müşterileri internet şubesi ve mobil şube üzerinden yapacağı EFT ve havale işlemlerini 30 Nisan'a kadar ücretsiz gerçekleştirebilecek.

Bireysel müşterilerin kredi kartı ve kredili mevduat hesap limitlerinde, ihtiyaç duymaları halinde kullanmalarını sağlamak üzere proaktif limit artış çalışması yapılacak.

Banka ayrıca, maaş ödemelerine aracılık edilen mevcut emekli müşterilerine yasal yönlendirmeler kapsamında, SGK tarafından ilan edilen promosyon tutarlarına ilave 250 TL maaş promosyonu ödemesini otomatik olarak gerçekleştirecek.

Şekerbank, geçen hafta itibarıyla çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını gözeten uygulamaları kapsamında, uzaktan çalışma sistemi için gerekli tüm altyapı ve donanım ihtiyacını karşılayarak kısa sürede çalışanlarının önemli bir kısmının işlerini evlerinden yürütmesini sağlamıştı.

Banka, 23 Mart'tan itibaren şubelerindeki çalışma saatlerini de 12.00-17.00 arasında olacak şekilde düzenledi.
Anadolu Ajansı
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