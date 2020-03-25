Bazı KİT'lerin kadro ve pozisyonlarda ihdas ve iptal yapıldı
Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2020/105)
|25 Mart 2020 01:01
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Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2020/105) için tıklayınız.
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