1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik

Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (SHY-Yolcu)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 25 Mart 2020 01:02
Yazdır
Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik

HAVAYOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCULARIN HAKLARINA

DAİR YÖNETMELİK (SHY-YOLCU)'DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (SHY-YOLCU)'e 20 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 1 - (1) COVID-19 salgını nedeniyle 5/2/2020 tarihinden itibaren uçuşun iptal edilmesi durumunda, bu iptaller sebebiyle uçuşu icra eden veya etme taahhüdünde bulunan hava taşıma işletmesi 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde yer alan hükümlerden uçuş yasakları kalktıktan sonraki iki ay sonuna kadar muaftır.

(2) COVID-19 salgını nedeniyle uçuşu iptal edilen yolcunun, hava taşıma işletmesinin boş koltuk durumuna bağlı olarak istediği bir tarih için bilette değişiklik yapma veya bileti açığa alma hakkı vardır. Yolcu, açığa alınıp kullanılmayan biletin iadesini uçuş yasakları kalktıktan sonraki iki ayın sonrasında hava taşıma işletmesinden alabilir."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinde Değişiklik
25 Mart 2020 00:59		 İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüsle mücadele mesajı:
25 Mart 2020 00:42
25 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
25 Mart 2020 00:02		 Turgut Altınok, rencide edilen İhsan amcayı ziyaret etti
24 Mart 2020 23:23
Bakan Selçuk'tan Binali Yıldırım'a taziye mesajı
24 Mart 2020 22:26		 Bakan Yardımcısı Yerlikaya, 'Şınav' akımı başlattı
24 Mart 2020 22:21
Fahrettin Koca: 7 hastamızı daha kaybettik
24 Mart 2020 22:00		 Erdoğan: Zorunlu haller dışında evlerinizden çıkmayın
24 Mart 2020 20:56
Belediye başkanı sokağa çıkan halkı böyle uyardı
24 Mart 2020 20:44		 AK Parti'den 'İnanırsak yaparız, beraber başarırız' mesajı
24 Mart 2020 20:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:46 - TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 15 madde01:21 - Bu da İbrahim Tatlıses'in korona önerisi: Ayva suyu için01:13 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar01:11 - Adıyaman'a giriş ve çıkış yapan yolcular, sağlık kontrolünden geçiriliyor01:02 - Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik01:01 - Bazı KİT'lerin kadro ve pozisyonlarda ihdas ve iptal yapıldı00:59 - Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinde Değişiklik00:56 - Tıp Fakültesi Hastanesine 100 bin liralık bağış daha yapıldı00:53 - Şekerbank kredi ödemelerini 30 Haziran'a kadar erteledi00:52 - İtalya'dan 213 öğrenci Türkiye'ye doğru yola çıktı
00:46 - Kısa çalışma ödeneği düzenlemesi TBMM'de kabul edildi00:42 - İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüsle mücadele mesajı:00:39 - Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu00:05 - Özel Üniversitelerde geçen süre makam tazminatı süresinden sayılır mı?00:05 - Zabıta ekipleri vatandaşlara müzikle moral verdi00:02 - 25 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları23:59 - MHP'li Akçay dayağın fotoğrafını paylaştı23:46 - Ekvador'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27'ye çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 15 madde
Kısa çalışma ödeneği düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
25 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
Tıp Fakültesi Hastanesine 100 bin liralık bağış daha yapıldı
Özel Üniversitelerde geçen süre makam tazminatı süresinden sayılır mı?
Bazı KİT'lerin kadro ve pozisyonlarda ihdas ve iptal yapıldı
Bu da İbrahim Tatlıses'in korona önerisi: Ayva suyu için
İtalya'dan 213 öğrenci Türkiye'ye doğru yola çıktı
Zabıta ekipleri vatandaşlara müzikle moral verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
4 hdp'li belediyeye kayyum atanması 1
eba tv'de adnan menderes'in idamının yayınlanması 4
sosyalizm 2
duruş bozukluğu 1
böyle giderse sokağa çıkma yasağı kararı verebiliriz 3
oy corona corona 1
23.03.2020 bilim kurulu toplantısı 1
trt eba tv 1
cüneyt özdemir 1
can ataklı'nın türbanlı öğretmen eleştirisi 5
SON İLANLAR
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 83 hemşire alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı 15 Uzman Yardımcısı Alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 108 sağlık personeli alacak
Afyon Sultangazi Suğuk Hava Deposu 2 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 6 İşçi Alacak
Sivas Hafik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam