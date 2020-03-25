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Bu da İbrahim Tatlıses'in korona önerisi: Ayva suyu için

Koronavirüs nedeniyle kendini karantinaya alan Tatlıses, hayranlarına ayva suyu içmelerini önerdi.
 25 Mart 2020 01:21
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Bu da İbrahim Tatlıses'in korona önerisi: Ayva suyu için

Koronavirüs nedeniyle, Türkiye'de 37 insanımızı kaybetmemizden sonra, salgının yayılmaması için alınan tedbirler sıkılaştırıldı.

Yetkililerin yanında, medyada tanınan birçok isim de, vatandaşları dışarı çıkmamaları yönünde uyarıyor.

Onlarlardan biri de türkücü İbrahim Tatlıses oldu.

"BALKONDA OTURUP AYVA SUYU İÇİN"

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Tatlıses, hayranlarına evden çıkmama çağrısı yaparak, şifa için ayva suyu içmelerini tavsiye etti.

Ünlü türkücü, "Beni dinlerseniz. Eğer dinlerseniz. Evden çıkmayın. Balkona çıkın oturun. Ayva suyunu kaynatın için. Şifa olsun." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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