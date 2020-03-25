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İngiltere'den yurda döndürülen 100 kaymakam adayı karantina altına alındı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yurtdışında bulunan Türk vatandaşların Türkiye'ye dönüşlerinin sağlanacağının açıklaması ardından İngiltere'den, Türkiye'ye dönüşleri sağlanan 100 kaymakam adayı ile birlikte aileleriyle birlikte oluşan 142 kişilik kafile korona virüs salgını önlemleri kapsamında 14 gün karantina altında tutulmak üzere Sakarya'da bulunan bir öğrenci yurduna yerleştirildi.
 25 Mart 2020 03:31
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İngiltere'den yurda döndürülen 100 kaymakam adayı karantina altına alındı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yurtdışında bulunan Türk vatandaşların Türkiye'ye dönüşlerinin sağlanacağının açıklaması ardından İngiltere'den, Türkiye'ye dönüşleri sağlanan 100 kaymakam adayı ile birlikte aileleriyle birlikte oluşan 142 kişilik kafile korona virüs salgını önlemleri kapsamında 14 gün karantina altında tutulmak üzere Sakarya'da bulunan bir öğrenci yurduna yerleştirildi. Yurtdışından getirilerek Sakarya'da karantina altına alınan vatandaş sayısı ise toplamda yaklaşık bin 283 oldu.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenci ile ailelerinin de içlerinde bulunduğu vatandaşlar Türkiye'ye getirilmeye devam ediliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından 7 ülkeden 3 bin 358 vatandaşın Türkiye'ye getirileceği açıklanmıştı. Bu kapsamda eğitim için İngiltere'de bulunan yaklaşık 100 kaymakam adayı ile ailelerinden oluşan 142 kişilik kafile ilk olarak İstanbul Havaalanı'na getirildi. Uçaktan inen 142 kişi burada geçirildikleri sağlık kontrolleri sonrasında Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait Arif Nihat Asya Öğrenci Yurduna getirildi.

Otobüslerden tek tek indirilerek sağlık kontrollerinden geçirildiler

Yurdun girişinde otobüslerden tek tek geniş güvenlik önlemleri altında indirilen vatandaşlar, tekrardan sağlık kontrollerinden geçirilip bilgileri alındıktan sonra ayrı ayrı odalara yerleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ile psikologların destek sunacağı ve sağlık durumları sürekli kontrol altında tutulacak olan vatandaşların aksi bir durum olmaması halinde 14 gün sonra evlerine gönderileceği öğrenildi. Kaymakam adaylarının yurda yerleştirildiği esnada AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri de hazır bulunurken, polis ekipleri ise yurdun çevresinde güvenlik önlemlerini sürdürecek.

Sakarya'da karantina altına alınan vatandaş sayısı bin 283 oldu

Öte yandan, Pazartesi günü öğle saatlerinde Ukrayna'dan getirilen 88 tır şoförü ile birlikte Sakarya'da önceden boşaltılarak hazır hale getirilen Kredi Yurtlar Kurumuna ait dört yurtta 100'ü de kaymakam adayı olmak üzere toplamda karantina altına alınan vatandaş sayısı yaklaşık bin 283'e ulaştı.
İhlas Haber Ajansı
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