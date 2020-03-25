Osmaniye'de 3,5 büyüklüğüde deprem meydana geldi
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Osmaniye merkez olan saat 03.23'te 3,5 büyüklüğüde deprem meydana geldi.
|25 Mart 2020 04:17
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