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Osmaniye'de 3,5 büyüklüğüde deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Osmaniye merkez olan saat 03.23'te 3,5 büyüklüğüde deprem meydana geldi.
 25 Mart 2020 04:17
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Osmaniye'de 3,5 büyüklüğüde deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Osmaniye merkez olan saat 03.23'te 3,5 büyüklüğüde deprem meydana geldi.

Sarsıntı, yerin 6,96 kilometre derinliğinde yaşandı.
Anadolu Ajansı
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