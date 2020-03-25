İletişim Başkanlığından dünya genelinde korona virüs durumu hakkında paylaşım
|25 Mart 2020 05:14
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İletişim Başkanlığı, gece yarısı itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ile ilgili ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
İletişim Başkanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde mevcut durumu ile ilgili verileri paylaştı. Başkanlığın yayımladığı verilere göre, dünya genelinde korona virüsün bulaştığı kişi sayısının 415 bini geçtiği, 18 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 108 bin 300'den fazla kişinin de iyileştiği yer aldı.
Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
Türkiye'de, 1 bin 872 vaka, 44 ölüm gerçekleşti. İtalya'da, 69 bin 176 vaka, 6 bin 820 ölüm, 8 bin 326 kişi taburcu oldu. Çin'de, 81 bin 171 vaka, 3 bin 277 ölüm, 73 bin 159 kişi taburcu oldu İspanya'da, 39 bin 676 vaka, 2 bin 800 ölüm, 3 bin 794 kişi taburcu oldu. ABD'de, 51 bin 678 vaka, 667 ölüm, 368 kişi taburcu oldu. Almanya'da, 32 bin 781 vaka, 156 ölüm, 3 bin 243 kişi taburcu oldu. İran'da, 24 bin 811 vaka, bin 934 ölüm, 8 bin 913 kişi kişi taburcu oldu. Fransa'da, 22 bin 304 vaka, bin 100 ölüm, 3 bin 281 kişi taburcu oldu. Birleşik Krallık'da, 8 bin 077 vaka, 422 ölüm, 135 kişi taburcu oldu. Hollanda, 5 bin 560 vaka, 276 ölüm,2 kişi taburcu oldu.
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