1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı - Haritalı

TOZ TAŞINIM UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin güneydoğu kesimlerinde görülecek toz taşınımı hadisesinin, bugün (24.03.2020 Salı) akşam ve gece saatlerinde Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde etkili olması beklendiğinden hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
 25 Mart 2020 06:31
Yazdır
Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Kırıkkale, Konya, Sivas, Düzce, Tokat, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara'nın kuzey, Eskişehir'in doğu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in doğusu ile G.Antep, Kilis çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da ise kuvvetli(30-60km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

TOZ TAŞINIM UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin güneydoğu kesimlerinde görülecek toz taşınımı hadisesinin, bugün (24.03.2020 Salı) akşam ve gece saatlerinde Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde etkili olması beklendiğinden hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Avrupa yaşlıları ölüme terk ediyor: Buz pistini morga dönüştürdüler
25 Mart 2020 06:41		 İletişim Başkanlığından dünya genelinde korona virüs durumu hakkında paylaşım
25 Mart 2020 05:14
Osmaniye'de 3,5 büyüklüğüde deprem meydana geldi
25 Mart 2020 04:17		 ABD'de koronavirüs nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti
25 Mart 2020 03:37
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
25 Mart 2020 01:13		 İtalya'dan 213 öğrenci Türkiye'ye doğru yola çıktı
25 Mart 2020 00:52
Çözemediği matematik sorusunu belediye cevapladı
24 Mart 2020 23:13		 'Evde tıraş' yasak kapsamında mı?
24 Mart 2020 21:43
Koronavirüs testi pozitif çıkan öğretim üyesinden sitem
24 Mart 2020 21:38		 Erzurum'a şehit ateşi düştü
24 Mart 2020 21:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
06:31 - Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı - Haritalı06:10 - Merkez Bankası bankaların önünü açtı, faizde indirim bekleniyor05:14 - İletişim Başkanlığından dünya genelinde korona virüs durumu hakkında paylaşım04:17 - Osmaniye'de 3,5 büyüklüğüde deprem meydana geldi03:37 - ABD'de koronavirüs nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti03:31 - İngiltere'den yurda döndürülen 100 kaymakam adayı karantina altına alındı01:46 - TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 15 madde01:21 - Bu da İbrahim Tatlıses'in korona önerisi: Ayva suyu için01:13 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar01:11 - Adıyaman'a giriş ve çıkış yapan yolcular, sağlık kontrolünden geçiriliyor
01:02 - Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik01:01 - Bazı KİT'lerin kadro ve pozisyonlarda ihdas ve iptal yapıldı00:59 - Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinde Değişiklik00:56 - Tıp Fakültesi Hastanesine 100 bin liralık bağış daha yapıldı00:53 - Şekerbank kredi ödemelerini 30 Haziran'a kadar erteledi00:52 - İtalya'dan 213 öğrenci Türkiye'ye doğru yola çıktı00:46 - Kısa çalışma ödeneği düzenlemesi TBMM'de kabul edildi00:42 - İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüsle mücadele mesajı:
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 15 madde
Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu
Tıp Fakültesi Hastanesine 100 bin liralık bağış daha yapıldı
Bazı KİT'lerin kadro ve pozisyonlarda ihdas ve iptal yapıldı
Kısa çalışma ödeneği düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
Bu da İbrahim Tatlıses'in korona önerisi: Ayva suyu için
25 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
Özel Üniversitelerde geçen süre makam tazminatı süresinden sayılır mı?
İtalya'dan 213 öğrenci Türkiye'ye doğru yola çıktı
Zabıta ekipleri vatandaşlara müzikle moral verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türk kızılayı'nın erbile'e maske yardımı 1
sakin ol champ.evdeyim 2
kendiohaliniilanet 2
okulların birkaç ay daha açılabileceğini düşünmüyorum 1
abdürrahim albayrak'ın corona virüs testinin pozitif çıkması 1
Koronavirüs Fırsatçıları 2
özlemek 1
evde tuvalet kağıdı sektirmek 2
bankaların kredileri ertelemesi 1
böyle giderse sokağa çıkma yasağı kararı verebiliriz 3
SON İLANLAR
Yalova Termal SYDV 1 İşçi Alacak
Ordu Unbel Danışmanlık Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 7 İşçi Alacak
İzmir BYNDR 1 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 4 İşçi Alacak
Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Erzurum Pesinler SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 83 hemşire alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam