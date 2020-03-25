Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı - Haritalı
|25 Mart 2020 06:31
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Kırıkkale, Konya, Sivas, Düzce, Tokat, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara'nın kuzey, Eskişehir'in doğu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in doğusu ile G.Antep, Kilis çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da ise kuvvetli(30-60km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
TOZ TAŞINIM UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin güneydoğu kesimlerinde görülecek toz taşınımı hadisesinin, bugün (24.03.2020 Salı) akşam ve gece saatlerinde Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde etkili olması beklendiğinden hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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