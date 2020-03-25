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Avrupa yaşlıları ölüme terk ediyor: Buz pistini morga dönüştürdüler

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Askeri Acil Durum'a bağlı birliklerin huzurevlerine düzenlediği baskınlarda yaşlı insanların ölüme terk edildiğine tanık olduklarını söyledi. Robles, "Bazılarının da yataklarında öldüğü tespit edildi" dedi. İtalya'da da bazı hastanelerde 60 yaş üstü hastaların tedavi edilmediği iddia edilmişti.
 25 Mart 2020 06:41
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Avrupa yaşlıları ölüme terk ediyor: Buz pistini morga dönüştürdüler

İtalya'dan sonra yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınının en ağır sonuçlara sebep olduğu İspanya yeni bir skandal ile sarsılıyor. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles bir TV programında yaptığı açıklamada, salgınla mücadele amacıyla kurulan özel Askeri Acil Durum biriminin ülkedeki Huzurevlerine düzenledikleri ziyaretlerde bazı yaşlı insanların terk edildiğini hatta yataklarında ölü halde bulunduğunu açıkladı. Ana Rosa programına konuşan İspanyol Savunma Bakanı, "Ziyaretler sırasında askerler bazı yaşlı insanların tamamen terk edildiğini ve bazılarının yataklarında öldüğünü tespit etti" dedi. Robles böylesi insanlık dışı durumun tolere edilemeyeceğini ve sorumluların yargı önünde hesap vereceğini açıkladı. Ülkede morglar yetmeyince başkent Madrid'de bir buz pateni pisti morga dönüştürüldü. Madrid'teki 14 mezarlığın da yeni cenaze kabul etmediği belirtildi. Ülkede Kovid-19 ölü sayısı ise 512 artarak 2694'e, vaka sayısı 7 bine varan artışla 40 bine ulaştı. Ülkede 650 bin hızlı test kitinin dağıtımına da başlandı.

İTALYA'DA ZORAKİ TERCİH

İspanya'dan önce İtalya'da da yaşlıların ölüme terk edildiğine dair haberler ortaya çıkmıştı. Salgından en çok etkilenen kitle olan yaşlı nüfusun hastanelerin yoğun bakım birimlerinin kapasitesini aşması karşısında, önceliğin kurtarılma şansı daha yüksek olan hastalara verimesine dair direktiflerin yayınlandığı ileri sürülmüştü. İsrail gazetesi Jerusalem Post, İtalya'da görev yapan bir İsrailli doktorun çalıştığı hastanede "60 yaş üstü hastaların sınırlı sayıda bulunan suni solunum cihazlarına bağlanmamasına ilişkin bir talimat gördüğü" açıklamasını sayfalarına taşımıştı. Öte yandan İtalya'nın kuzeyindeki Bergamo kentinde yaşayan ve geçen hafta hayatını kaybeden 72 yaşındaki bir rahibin, Kovid-19 tedavisi gördüğü sırada solunum cihazını daha genç bir hastaya verdiği açıklandı.
Yeni Şafak
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