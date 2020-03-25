100 bin mahkuma tahliye: Denetim 1 yıldan 3 yıla çıkacak
|25 Mart 2020 07:06
|Yazdır
AK Parti'nin yürüttüğü ve yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınında alınacak tedbirler kapsamında hızlandırılan infaz indirimi düzenlemesine ilişkin çalışmada sona gelindi. AK Parti'nin hazırladığı, infaz düzenlemesini de içeren 3. Yargı Paketi çalışmalarının kapsamı belli oldu. Siyasi parti gruplarına sunulan çalışmayla ilgili görüşmeler tamamladıktan sonra son şekli verilecek teklif TBMM Başkanlığına sunulacak.
YÜZDE 50 ORANINDA UYGULANACAK
Çalışmanın önemli bölümlerinden biri, ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken sürenin kısaltılması. Çalışmaya göre, koşullu salıverilme oranı 2/3'ten 1/2'ye indirilecek. Böylelikle, koşullu salıverilme oranı kural olarak 1/2 (yüzde 50) olarak uygulanacak.
BU SUÇLARI KAPSAMIYOR
Kasten öldürme suçu bakımından 2/3 ve terör suçları ile örgütlü suçlar bakımından 3/4'lük koşullu salıverilme oranında herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Mükerrirler (kesinleşmiş cezası varken ikinci kez suç işleyenler) ve buna bağlı cinsel suçlar ile uyuşturucu ticareti suçları bakımından 3/4'lük koşullu salıverilme oranı 2/3'e indirilecek. Denetimli serbestlik süresi ise 1 yıldan 3 yıla çıkarılacak. İnfaz yasasında yapılacak bu değişikliklerle koşullu salıverilme oranı denetimli serbestlik süresinin çıkarılması halinde tahliye olacakların sayısının 80 bine kadar çıkması bekleniyor. Cezaevinde ya da dışarıda 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar ve 70 yaşını geçen hükümlüler için denetimli serbestliğin 4 yıl uygulanmasıyla 2 bine yakın hükümlünün tahliyesi olacağı tahmin ediliyor. Çalışmayla toplam tahliye sayısının 100 bini bulması öngörülüyor. Cezaevinde şu an 300 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor.
Nur Banu Aras
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|En düşük emekli aylığı resmen 1500 TL oldu
25 Mart 2020 07:51
|Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik
25 Mart 2020 01:02
|Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinde Değişiklik
25 Mart 2020 00:59
|İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüsle mücadele mesajı:
25 Mart 2020 00:42
|25 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
25 Mart 2020 00:02
|Turgut Altınok, rencide edilen İhsan amcayı ziyaret etti
24 Mart 2020 23:23
|Bakan Selçuk'tan Binali Yıldırım'a taziye mesajı
24 Mart 2020 22:26
|Bakan Yardımcısı Yerlikaya, 'Şınav' akımı başlattı
24 Mart 2020 22:21
|Fahrettin Koca: 7 hastamızı daha kaybettik
24 Mart 2020 22:00
|Erdoğan: Zorunlu haller dışında evlerinizden çıkmayın
24 Mart 2020 20:56