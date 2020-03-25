Sağlık sektörüne altı yerli proje
|25 Mart 2020 07:16
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İşte o projeler;
SOLUNUM CİHAZI
ASELSAN, Biosys Biyomedikal firmasıyla yoğun bakım ventilatör cihazı (yapay solunum cihazı) üretimi için 2018'de çalışma başlatmıştı. Koronavirüsün ortaya çıkmasıyla ilk etapta 250 cihazın üretilmesi hedefleniyor.
KANAMA DURDURUCU
Kan pıhtılaşmasını hızlandırarak kanamaların kontrolünü sağlayan ve kanamayı durduran yerli tampon malzeme de SSB'nin ürün kataloğunda... Tampon, ciddi yaralanmalarda hızlı pıhtılaşmayı sağlayıp 90 saniyede kanamayı durdurabiliyor.
RADYOLOJİ CİHAZI
ASELSAN, dışa bağımlılığı azaltacak yerli projeler üzerinde de çalışıyor. Bu kapsamda Türkiye'nin yıllık tıbbi görüntüleme ithalatında en yüksek paya sahip radyoloji cihazlarının yerli imkanlarla geliştirilmesi hedefleniyor.
YERLİ SERUM
Türktıpsan, 2006'da Parenteral Solüsyon (Serum) deneme çalışmalarına başlamıştı. Şirket; serum üretiminde hastaların vücudunda yeterli miktarda sıvı bulunmasını ve beslenmesini sağlamak ve kan hacmini artırmak hedefiyle yerli serum geliştirdi.
ERKEN TEŞHİS KİTİ
Mevcut DNA bazlı teşhis kitlerinden daha hızlı ve güvenilir sonuç veren proje, piyasadaki moleküler temelli kitlerin 2,5 günde aldığı sonucu 5,5 saat gibi kısa bir sürede teşhis etme imkanı sağlıyor.
KAÇIŞ MASKESİ
Kapalı devre çalışan kaçış maskesi adsorbanları, yerli olarak geliştirilen medikal ürünler arasında. Kişinin kendi soluduğu havadaki karbondioksiti tutan maskeler, aynı zamanda kişiye yetecek miktarda oksijen sağlıyor.
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