1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık sektörüne altı yerli proje

ASELSAN, Biosys firması ile 2018 yılından itibaren yerli solunum cihazı üretmek için kolları sıvarken, bunun yanı sıra Savunma Sanayi Başkanlığının (SSB) ürün kataloğunda medikal başlığı altında 6 sağlık projesi yer alıyor.
 25 Mart 2020 07:16
Yazdır
Sağlık sektörüne altı yerli proje

İşte o projeler;

SOLUNUM CİHAZI

ASELSAN, Biosys Biyomedikal firmasıyla yoğun bakım ventilatör cihazı (yapay solunum cihazı) üretimi için 2018'de çalışma başlatmıştı. Koronavirüsün ortaya çıkmasıyla ilk etapta 250 cihazın üretilmesi hedefleniyor.

KANAMA DURDURUCU

Kan pıhtılaşmasını hızlandırarak kanamaların kontrolünü sağlayan ve kanamayı durduran yerli tampon malzeme de SSB'nin ürün kataloğunda... Tampon, ciddi yaralanmalarda hızlı pıhtılaşmayı sağlayıp 90 saniyede kanamayı durdurabiliyor.

RADYOLOJİ CİHAZI

ASELSAN, dışa bağımlılığı azaltacak yerli projeler üzerinde de çalışıyor. Bu kapsamda Türkiye'nin yıllık tıbbi görüntüleme ithalatında en yüksek paya sahip radyoloji cihazlarının yerli imkanlarla geliştirilmesi hedefleniyor.

YERLİ SERUM

Türktıpsan, 2006'da Parenteral Solüsyon (Serum) deneme çalışmalarına başlamıştı. Şirket; serum üretiminde hastaların vücudunda yeterli miktarda sıvı bulunmasını ve beslenmesini sağlamak ve kan hacmini artırmak hedefiyle yerli serum geliştirdi.

ERKEN TEŞHİS KİTİ

Mevcut DNA bazlı teşhis kitlerinden daha hızlı ve güvenilir sonuç veren proje, piyasadaki moleküler temelli kitlerin 2,5 günde aldığı sonucu 5,5 saat gibi kısa bir sürede teşhis etme imkanı sağlıyor.

KAÇIŞ MASKESİ

Kapalı devre çalışan kaçış maskesi adsorbanları, yerli olarak geliştirilen medikal ürünler arasında. Kişinin kendi soluduğu havadaki karbondioksiti tutan maskeler, aynı zamanda kişiye yetecek miktarda oksijen sağlıyor.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliye işlemleri tamamlandı
25 Mart 2020 07:41		 İngiltere'den yurda döndürülen 100 kaymakam adayı karantina altına alındı
25 Mart 2020 03:31
Adıyaman'a giriş ve çıkış yapan yolcular, sağlık kontrolünden geçiriliyor
25 Mart 2020 01:11		 4 ilin koronavirüs testleri bu merkezde yapılıyor
24 Mart 2020 23:36
Ekmek satışında koronavirüs önlemi! Artık yasaklandı
24 Mart 2020 22:48		 Sudan ve Mısır'daki Türk öğrenciler tahliye ediliyor
24 Mart 2020 22:31
TBMM'de kabul edildi! İşçi ve işverene destek
24 Mart 2020 22:16		 Koronavirüs nedeniyle hastalarla görüntülü görüşme
24 Mart 2020 21:18
'Gemi adamlarında koronavirüse rastlanılmadı'
24 Mart 2020 21:14		 90 bin cami hoparlörlerinden ikinci kez dualar yükseldi
24 Mart 2020 21:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:27 - Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?08:20 - Yasa dışı bahis artık katalog suç08:15 - Yönetim kararını verdi! İşte yeni teknik direktör...08:12 - Kavga edip sonra TV izliyorlar07:51 - En düşük emekli aylığı resmen 1500 TL oldu07:41 - Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliye işlemleri tamamlandı07:36 - 24 aile hekimi ile hemşirede koronavirüs tespit edildi07:16 - Sağlık sektörüne altı yerli proje07:06 - 100 bin mahkuma tahliye: Denetim 1 yıldan 3 yıla çıkacak06:50 - Koronayak olmayın!
06:41 - Avrupa yaşlıları ölüme terk ediyor: Buz pistini morga dönüştürdüler06:31 - Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı - Haritalı06:10 - Merkez Bankası bankası önünü açtı, faizde indirim bekleniyor05:14 - İletişim Başkanlığından dünya genelinde korona virüs durumu hakkında paylaşım04:17 - Osmaniye'de 3,5 büyüklüğüde deprem meydana geldi03:37 - ABD'de koronavirüs nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti03:31 - İngiltere'den yurda döndürülen 100 kaymakam adayı karantina altına alındı01:46 - TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 15 madde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 15 madde
24 aile hekimi ile hemşirede koronavirüs tespit edildi
100 bin mahkuma tahliye: Denetim 1 yıldan 3 yıla çıkacak
Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu
Tıp Fakültesi Hastanesine 100 bin liralık bağış daha yapıldı
Bazı KİT'lerin kadro ve pozisyonlarda ihdas ve iptal yapıldı
Merkez Bankası bankası önünü açtı, faizde indirim bekleniyor
Bu da İbrahim Tatlıses'in korona önerisi: Ayva suyu için
Kısa çalışma ödeneği düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
Özel Üniversitelerde geçen süre makam tazminatı süresinden sayılır mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
23.03.2020 işe gidenler 5
sakin ol champ.evdeyim 2
abdürrahim albayrak'ın corona virüs testinin pozitif çıkması 1
Hantavirüs 5
sosyalizm 2
türk kızılayı'nın erbile'e maske yardımı 1
özlemek 1
kendiohaliniilanet 2
instagram'da bir şeylere meydan okumak 1
corona virüs vaka sayısı 1
SON İLANLAR
Yalova Termal SYDV 1 İşçi Alacak
Ordu Unbel Danışmanlık Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 7 İşçi Alacak
İzmir BYNDR 1 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 4 İşçi Alacak
Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Erzurum Pesinler SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 83 hemşire alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam