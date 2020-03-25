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24 aile hekimi ile hemşirede koronavirüs tespit edildi

Sağlık çalışanları, Kovid-19 pandemisine karşı canla başla mücadele ederken, İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, İstanbul'un farklı ilçelerinde görev yapan toplam 24 aile hekimi ile hemşirede corona virüs tespit edildiğini söyledi
 25 Mart 2020 07:36
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24 aile hekimi ile hemşirede koronavirüs tespit edildi

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirede corona virüs tespit edildiğini söyleyen Dr. Demir, söz konusu sağlık çalışanlarının genel durumlarının iyi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Birkaç arkadaşımız yatarak tedavi görürken, diğer meslektaşlarımız evlerinde tedaviye devam ediyor. Arkadaşlarımızın sağlık durumlarında endişe edecek bir durum yok."

"Martın ilk haftasına kadar toplumsal olarak maalesef yanlışlarımız oldu. Şubat sonunda itibaren martın başına kadar yurtdışından gelen vatandaşlar rapor almak için aile hekimliğine müracaat ettiler."

"Bu sırada merkezde muayene için bekleyen yaşlılar ile temas edenler oldu. Aile hekimleri olarak en büyük eksiğimiz tulum ve gözlük" dedi.

Hiçbir vatandaşın acil durum ve ihtiyaçlar dışında evlerinden çıkmaması gerektiğini dile getiren Dr. Demir şöyle devam etti:

"Bugün bile avucunun kaşındığını, gözünün seyirdiğini belirterek muayeneye gelenler var. Sağlık merkezleri en riskli yerler. Vatandaşlarımıza 'Acil durumlar dışında gelmeyin' diyoruz."
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