En düşük emekli aylığı resmen 1500 TL oldu
|25 Mart 2020 07:51
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı. Artık en düşük emekli aylığı 1500 lira. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz" dedi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI KOLAYLAŞTIRILDI
Bakan Selçuk ayrıca, koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarının da kolaylaştırıldığını belirterek, "600 günü 450'ye, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız" ifadelerini kullandı.
BAYRAM İKRAMİYESİ NİSAN AYINDA ÖDENECEK
Öte yandan Bakan Selçuk erken bayram ikramiyesi ile ilgili de açıklama yaparak "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerimize verdiği erken bayram ikramiyesi sözü kanunlaştı. Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyelerini Nisan ayında ödüyoruz. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı, bereketli olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz." ifadelerini kullandı.
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