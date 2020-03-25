1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

En düşük emekli aylığı resmen 1500 TL oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, en düşük emekli aylığının 1500 liraya çıkarıldığını ve Kısa Çalışma Ödeneği şartlarının kolaylaştırıldığını açıkladı.
 25 Mart 2020 07:51
Yazdır
En düşük emekli aylığı resmen 1500 TL oldu

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı. Artık en düşük emekli aylığı 1500 lira. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz" dedi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI KOLAYLAŞTIRILDI

Bakan Selçuk ayrıca, koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarının da kolaylaştırıldığını belirterek, "600 günü 450'ye, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız" ifadelerini kullandı.

BAYRAM İKRAMİYESİ NİSAN AYINDA ÖDENECEK

Öte yandan Bakan Selçuk erken bayram ikramiyesi ile ilgili de açıklama yaparak "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerimize verdiği erken bayram ikramiyesi sözü kanunlaştı. Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyelerini Nisan ayında ödüyoruz. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı, bereketli olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
100 bin mahkuma tahliye: Denetim 1 yıldan 3 yıla çıkacak
25 Mart 2020 07:06		 Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik
25 Mart 2020 01:02
Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinde Değişiklik
25 Mart 2020 00:59		 İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüsle mücadele mesajı:
25 Mart 2020 00:42
25 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
25 Mart 2020 00:02		 Turgut Altınok, rencide edilen İhsan amcayı ziyaret etti
24 Mart 2020 23:23
Bakan Selçuk'tan Binali Yıldırım'a taziye mesajı
24 Mart 2020 22:26		 Bakan Yardımcısı Yerlikaya, 'Şınav' akımı başlattı
24 Mart 2020 22:21
Fahrettin Koca: 7 hastamızı daha kaybettik
24 Mart 2020 22:00		 Erdoğan: Zorunlu haller dışında evlerinizden çıkmayın
24 Mart 2020 20:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:27 - Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?08:20 - Yasa dışı bahis artık katalog suç08:15 - Yönetim kararını verdi! İşte yeni teknik direktör...08:12 - Kavga edip sonra TV izliyorlar07:51 - En düşük emekli aylığı resmen 1500 TL oldu07:41 - Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliye işlemleri tamamlandı07:36 - 24 aile hekimi ile hemşirede koronavirüs tespit edildi07:16 - Sağlık sektörüne altı yerli proje07:06 - 100 bin mahkuma tahliye: Denetim 1 yıldan 3 yıla çıkacak06:50 - Koronayak olmayın!
06:41 - Avrupa yaşlıları ölüme terk ediyor: Buz pistini morga dönüştürdüler06:31 - Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı - Haritalı06:10 - Merkez Bankası bankası önünü açtı, faizde indirim bekleniyor05:14 - İletişim Başkanlığından dünya genelinde korona virüs durumu hakkında paylaşım04:17 - Osmaniye'de 3,5 büyüklüğüde deprem meydana geldi03:37 - ABD'de koronavirüs nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti03:31 - İngiltere'den yurda döndürülen 100 kaymakam adayı karantina altına alındı01:46 - TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 15 madde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 15 madde
24 aile hekimi ile hemşirede koronavirüs tespit edildi
100 bin mahkuma tahliye: Denetim 1 yıldan 3 yıla çıkacak
Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu
Tıp Fakültesi Hastanesine 100 bin liralık bağış daha yapıldı
Bazı KİT'lerin kadro ve pozisyonlarda ihdas ve iptal yapıldı
Merkez Bankası bankası önünü açtı, faizde indirim bekleniyor
Bu da İbrahim Tatlıses'in korona önerisi: Ayva suyu için
Kısa çalışma ödeneği düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
Özel Üniversitelerde geçen süre makam tazminatı süresinden sayılır mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
oy corona corona 1
duruş bozukluğu 1
Koronavirüs Fırsatçıları 2
okulların birkaç ay daha açılabileceğini düşünmüyorum 1
instagram'da bir şeylere meydan okumak 1
komando dede 1
corona virüs vaka sayısı 1
Barış Özcan 1
kendiohaliniilanet 2
eba tv'de adnan menderes'in idamının yayınlanması 4
SON İLANLAR
Yalova Termal SYDV 1 İşçi Alacak
Ordu Unbel Danışmanlık Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 7 İşçi Alacak
İzmir BYNDR 1 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 4 İşçi Alacak
Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Erzurum Pesinler SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 83 hemşire alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam