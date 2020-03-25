Kavga edip sonra TV izliyorlar
|25 Mart 2020 08:12
|Yazdır
Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre: Döndü teyze, "Evde canımız sıkılınca Mehmet amcanla kavga edip sonra TV izliyoruz" derken, Mehmet amca ise canı sıkılınca odadan odaya yürüyüş yaptığını söyledi. Kuru çiftinin evde tek ortak yaptığı aktivite ise gündüz programlarını izlemek.
İzmir Çiğili'de yalnız yaşayan 69 yaşındaki kronik astım hastası Döndü Kuru ve bir yıl önce kalp ameliyatı olan 77 yaşındaki Mehmet Kuru çifti Milliyet'e konuştu. 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağının ardından Kuru çiftine evde nasıl vakit geçirdiklerini ve dışarıdaki ihtiyaçlarını nasıl karşıladıklarını sorduk. Dört çocukları ve altı torunları olduğunu söyleyen 69 yaşındaki Döndü Kuru, "Bir kızım ve bir oğlum İzmir'de yaşıyor. Diğer iki kızımdan biri İstanbul'da, diğeri İngiltere'de yaşıyor. Ülkemizde de koronavirüs çıktıktan sonra İzmir'de yaşayan kızım gelip evimizi dezenfektanla temizledi. Amcanla ben yalnız yaşıyoruz. Virüs tehlikesinden dolayı şimdi çocuklar da gelip gidemiyor" dedi.
Yazın memleketleri olan Sinop'ta yaptıkları kışlık malzemeler ile yemek yaptıklarını söyleyen Döndü teyze, dışarıdaki acil ihtiyaçları, yiyecek ve sağlık malzemeleri gibi şeyleri damadının ve 15 yaşındaki torunu Ada'nın temin ederek kendilerine getirdikten sonra geri gittiklerini söyledi. Mehmet amca ile tek ortak yanlarının gündüz programlarını izlemek olduğunu söyleyen Döndü teyze, "Ben arkadaşlarımla buluşup dışarı çıkmayı çok severdim. Şimdi gidemiyorum. Onun için örgü örüyorum. Yemeğimizi yiyoruz, çayımızı içiyoruz. Canımız çok sıkılınca da Mehmet amcanla kavga edip sonra tekrar televizyon izliyoruz" dedi. Mehmet amca ise gün boyu haber programlarını izlediğini belirterek, "Gün içinde canım sıkılınca dışarıya çıkamadığından yürüyüş olsun diye odadan odaya geziyorum. Balkondan dışarıyı izliyorum. Çocuklarımızla da telefondan görüntülü konuşuyoruz" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Koronayak olmayın!
25 Mart 2020 06:50
|Avrupa yaşlıları ölüme terk ediyor: Buz pistini morga dönüştürdüler
25 Mart 2020 06:41
|Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı - Haritalı
25 Mart 2020 06:31
|İletişim Başkanlığından dünya genelinde korona virüs durumu hakkında paylaşım
25 Mart 2020 05:14
|Osmaniye'de 3,5 büyüklüğüde deprem meydana geldi
25 Mart 2020 04:17
|ABD'de koronavirüs nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti
25 Mart 2020 03:37
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
25 Mart 2020 01:13
|İtalya'dan 213 öğrenci Türkiye'ye doğru yola çıktı
25 Mart 2020 00:52
|Çözemediği matematik sorusunu belediye cevapladı
24 Mart 2020 23:13
|'Evde tıraş' yasak kapsamında mı?
24 Mart 2020 21:43