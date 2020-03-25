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Kavga edip sonra TV izliyorlar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulananlar için getirilen sokağa çıkma yasağının ardından İzmir'de yalnız yaşayan 69 yaşındaki Döndü teyze ve 77 yaşındaki Mehmet amcayla konuştuk.
 25 Mart 2020 08:12
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Kavga edip sonra TV izliyorlar

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre: Döndü teyze, "Evde canımız sıkılınca Mehmet amcanla kavga edip sonra TV izliyoruz" derken, Mehmet amca ise canı sıkılınca odadan odaya yürüyüş yaptığını söyledi. Kuru çiftinin evde tek ortak yaptığı aktivite ise gündüz programlarını izlemek.

İzmir Çiğili'de yalnız yaşayan 69 yaşındaki kronik astım hastası Döndü Kuru ve bir yıl önce kalp ameliyatı olan 77 yaşındaki Mehmet Kuru çifti Milliyet'e konuştu. 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağının ardından Kuru çiftine evde nasıl vakit geçirdiklerini ve dışarıdaki ihtiyaçlarını nasıl karşıladıklarını sorduk. Dört çocukları ve altı torunları olduğunu söyleyen 69 yaşındaki Döndü Kuru, "Bir kızım ve bir oğlum İzmir'de yaşıyor. Diğer iki kızımdan biri İstanbul'da, diğeri İngiltere'de yaşıyor. Ülkemizde de koronavirüs çıktıktan sonra İzmir'de yaşayan kızım gelip evimizi dezenfektanla temizledi. Amcanla ben yalnız yaşıyoruz. Virüs tehlikesinden dolayı şimdi çocuklar da gelip gidemiyor" dedi.

Yazın memleketleri olan Sinop'ta yaptıkları kışlık malzemeler ile yemek yaptıklarını söyleyen Döndü teyze, dışarıdaki acil ihtiyaçları, yiyecek ve sağlık malzemeleri gibi şeyleri damadının ve 15 yaşındaki torunu Ada'nın temin ederek kendilerine getirdikten sonra geri gittiklerini söyledi. Mehmet amca ile tek ortak yanlarının gündüz programlarını izlemek olduğunu söyleyen Döndü teyze, "Ben arkadaşlarımla buluşup dışarı çıkmayı çok severdim. Şimdi gidemiyorum. Onun için örgü örüyorum. Yemeğimizi yiyoruz, çayımızı içiyoruz. Canımız çok sıkılınca da Mehmet amcanla kavga edip sonra tekrar televizyon izliyoruz" dedi. Mehmet amca ise gün boyu haber programlarını izlediğini belirterek, "Gün içinde canım sıkılınca dışarıya çıkamadığından yürüyüş olsun diye odadan odaya geziyorum. Balkondan dışarıyı izliyorum. Çocuklarımızla da telefondan görüntülü konuşuyoruz" dedi.
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