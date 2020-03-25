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Yasa dışı bahis artık katalog suç

Yasa dışı bahis ve şans oyunları kapsamındaki suçların katalog suç kapsamına alınmasını içeren düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Yasa dışı bahis artık katalog suç
 25 Mart 2020 08:20
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Yasa dışı bahis artık katalog suç


Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Genel Kurul'dan geçen torba teklifte yer alan düzenlemeyle erişimin engellenmesi kararı verilecek katalog suçlara, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"da yer alan suçlar da dahil edildi. Yasayla yurt içi veya yurt dışı merkezli olmasına bakılmaksızın yasadışı bahis siteleri Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanı'nca resen erişime kapatılabilecek.

Türkiye'de sanal ortamda yasa dışı bahis oynatan sitelerin ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 50 milyar TL'yi bulduğu belirtiliyor. Ayrıca yasa dışı bahisin, terör ve suç örgütlerinin, kolay para kazanma ve diğer suçlardan elde ettikleri gelirlerleri aklamak için kullanılmaya başlandığı bir platform olduğu değerlendiriliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca 2019'da yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda bin 244 şüpheli yakalandı, 337 kişi de tutuklandı. Şüphelilerin 300 milyon TL civarında para ve mal varlığına da el konuldu.

Yurt dışından yayın yapan 150 yasa dışı bahis sitesinin erişime engellenmesi için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na bilgi ve belge gönderildi. SMS yoluyla yasa dışı bahsin reklamını yaparak teşvik ettiği gerekçesiyle 74 şirket hakkında da çalışma başlatıldı. Yasa dışı bahisle bağlantılı olarak para transferine aracılık eden 10 bin 445 civarında banka hesap numarası tespit edilirken, sahiplerine yönelik işlem başlatıldı. 2019'da yasadışı bahis oynadığı tespit edilen 17 bin 488 kişiye, 13 milyon 32 bin 54 TL idari para cezası verildi.
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