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Yönetim kararını verdi! İşte yeni teknik direktör...

Fenerbahçe'de favori Erol Bulut!
 25 Mart 2020 08:15
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Yönetim kararını verdi! İşte yeni teknik direktör...

Fenerbahçe, oynanması durumunda ligin bitimine 8 hafta kala hoca aramayacak.

Kanarya, gelecek sezon öncesi Alanya'yı çalıştıran genç teknik direktör Erol Bulut'a imza attıracak.

Ersun Yanal'ın ayrılmasından sonra gündemine birçok teknik adamı alan F.Bahçe'de karar aşamasına gelindi.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ligin oynanması durumunda kalan haftalar öncesi altyapı hocası Serdar Dayat ile yola devam edecek olan sarı-lacivertliler, 2020-21 sezonunda Erol Bulut'u takımın başına getirmeyi hedefliyor. Yönetim, Alanya'yı çalıştıran genç hocanın sezon sonu bitecek sözleşmesini bekliyor.

İLK HEDEFİ KUPA

Erol Bulut'un da formasını giydiği Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmaya hazır olduğu belirtiliyor. 45 yaşındaki hoca, bu sezon yarı finale kaldığı Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırıp, kariyerindeki ilk başarısına ulaşmayı planlıyor. Alanyaspor'daki görevini tamamladıktan sonra Fenerbahçe ile masayı oturmak isteyen genç teknik adam, şans verilmesi halinde uzun vadeli bir çalışma ortamı hedefliyor.

ERSUN YANAL'I GEÇTİ

Son 3 yılda Malatyaspor ve Alanyaspor ile Süper Lig'in öne çıkan teknik adamlardan olan Erol Bulut, bu sezon 1.65 puan ortalaması yakaladı. Ersun Yanal'ın ise bu sezon Fenerbahçe'de 1.63'lük puan ortalaması vardı.

EMRE VE VOLKAN KALACAK

Erol Bulut'un takımın başına geçmesi halinde Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu'nun da teknik heyette kalması planlanıyor. Sezon sonunda aktif futbol hayatını noktalayacak olan Emre, Bulut'un yardımcıları arasında yer alacak.

Kaynak: Fotomaç
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