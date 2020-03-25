Okulların tatili süresi bugün belli oluyor
|25 Mart 2020 08:30
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Corona virüs salgını nedeniyle okullar tatil edilmişti. Tatilin uzayıp uzamayacağı merak konusu ve bunu netleştirecek toplantı bugün yapılacak.
TOP BİLİM KURULUNDA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bugün Bilim Kuruluyla yapacağı toplantıda, okul tatiliyle ilgili karar verilmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün, corona virüsle mücadele çalışmaları hakkında kabine üyelerinden telekonferans yöntemiyle bilgi almış, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile yaptığı telekonferansta ana gündem başlığı okulların ne zaman açılacağı konusu olmuştu.
Bakan Selçuk tatili uzatmak istediklerini söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı Bilim Kurulu'nun vermesi gerektiğini vurgulamıştı: "Ben Bilim Kurulunun tavsiyesini çok önemsiyorum..."
"OKULLARIN TATİLİ UZUYOR" YAZISI
Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, konuyu bugünkü köşesine taşıdı ve başlığı "Okulların tatili uzuyor" şeklinde attı.
Selvi şunları yazdı: "Bilim Kurulu bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la toplanacak. Gündemde okulların tatilinin uzatılması var. Hem bakanlıkla, hem Bilim Kurulu üyeleriyle görüştüm. Okulların tatili uzuyor. Bu kesin. Belli olmayan tek şey, ikinci bir emre kadar mı uzayacak, yoksa bir hafta süreyle mi uzatılacak? Bu da Bilim Kurulu ile toplantıdan sonra netleşecek."
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