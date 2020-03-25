Sadece bu yerler 24 saat açık olacak
|25 Mart 2020 08:32
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Akaryakıt istasyonları içinde bulunan marketlerin saat 21.00'den sonra kapanması zorunluluğu, tedbirlere uyulması şartı ile kapsam dahilinden çıkarıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Genel Başkanı Fesih Aktaş, yaptığı girişimler sonucu istasyon marketlerinin çalışma saatleriyle ilgili genelge dışında tutulduğunu hatırlatarak uyulması gereken kurallara dikkat çekti.
EPGİS Genel Başkanı Fesih Aktaş'ın, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Ali Çelik'le yaptığı görüşmede istasyon marketleriyle ilgili taleplerini bildirdiği ve bunun neticesinde akaryakıt istasyonları içinde bulunan marketlerin saat 21.00'den sonra kapanması zorunluluğunun, tedbirlere uyulması şartı ile kapsam dahilinden çıkartıldığı ifade edildi.
İstasyon marketlerinin uyması gereken kurallar da şu şekilde hatırlatıldı:
İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak.
Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.
Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilere, aralarında en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak, market girişinde görülecek şekilde, bu hususu belirten afiş asılacak.
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