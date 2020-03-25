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Uçak bileti olanları ilgilendiren düzenleme

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü hava yolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair değişiklik yaptı.
 25 Mart 2020 08:33
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Uçak bileti olanları ilgilendiren düzenleme

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü hava yolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair değişiklik yaptı. Değişikliğe göre, koronavirüs nedeniyle uçuşların yapılamaması durumunda biletler açığa alınacak ve değişiklik yapılabilecek. Açığa alma ve değişiklik yapmak istemeyen yolcu bilet ücretini iade alabilecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle havayolu ulaşımı durma noktasına geldi. Yurtdışı uçuşlarının neredeyse tamamına yakını durduruldu.

Bu durum karşısında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete'de karar yayımladı. 5 Şubat 2020 tarihinden sonra yapılacak uçuşlar için alınan karara göre, koronavirüs salgını nedeniyle uçuşu iptal edilen yolcunun hava taşıma işletmesinin boş koltuk durumuna bağlı olarak istediği bir tarih için bilette değişiklik yapma veya bileti açığa alma hakkı getirildi. Yolcu, açığa alınıp kullanılmayan biletin iadesini uçuş yasakları kalktıktan sonraki iki ayın sonrasında hava taşıma işletmesinden alabilecek.
Memurlar.Net
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