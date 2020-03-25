1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İntihar süsüyle vahşet

Evinin banyosunda ölü bulunan bir çocuk annesi Lale Bayram'ın (25) eski kocası tarafından öldürülüp intihar süsü verildiği ortaya çıktı
 25 Mart 2020 08:40
Yazdır
İntihar süsüyle vahşet


İstanbul Sultanbeyli'de evinin banyosunda ölü bulunan bir çocuk annesi Lale Bayram'ın (25) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kadının kendisini aldattığı iddiasıyla eski kocası ve kocasının arkadaşı tarafından önce boğulduğu ardından intihar süsüyle bilekleri kesilerek banyoya bırakıldığı ortaya çıktı. Eski koca Yasin A. ve arkadaşı Servet K. tutuklandı. Servet K.'nin cinayeti 8 bin 500 liraya işleyebileceğini söyledikten sonra ikilinin birlikte plan yaptığı belirlendi. Olay, Ahmet Yesevi Mahallesi Gümüşdere Sokak'ta bulunan dört katlı binanın giriş katındaki dairede geçen cumartesi 00.30'da meydana geldi. Çiftin kısa süre önce boşandığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında Bayram'ın son anlarında şüpheliler tarafından takip edildiği görüntüler ortaya çıktı.

İNTİHAR SÜSÜ

İddiaya göre; Yasin A. ile Servet K. mahalleden arkadaştı. Aldatma iddiası üzerine Servet K. "Eşini istersen öldürelim. 8 bin 500 TL karşılığında yaparım" dedi. İki arkadaş ortaklaşa karar aldı. Kadını boğarak öldürdüler. Kadının aynı zamanda bileklerini keserek olaya intihar süsü vermeye çalıştılar.

İKİ ZANLI TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Yasin A. ve Servet K. tutuklandı. Yasin Y. serbest kaldı.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MHP'li Akçay dayağın fotoğrafını paylaştı
24 Mart 2020 23:59		 İstanbul'da 1 milyon sahte maske ele geçirildi
24 Mart 2020 23:41
Beyoğlu'nda iki dernekte toplanan 20 kişi gözaltına alındı
24 Mart 2020 22:11		 Asılsız paylaşım yapan 6 kişi hakkında işlem yapıldı
24 Mart 2020 20:11
Yaşlı adamın başına kolonya döken kişi gözaltına alındı
24 Mart 2020 19:35		 Başkentte komşuların kavgası korkuttu
24 Mart 2020 16:48
Yaşlılara bir saygısızlık daha... Başına kolonya döktüler
24 Mart 2020 16:44		 Hem yasağı deldi, hem de kuyumcuyu dolandırdı
24 Mart 2020 15:48
Asayiş Şube Müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti
24 Mart 2020 15:06		 Doktoru darbettiği iddia edilen kadın tutuklandı
24 Mart 2020 14:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:06 - Borsa, güne yükselişle başladı10:03 - Bakan Varank açıkladı... Kobilere destek ve ek süre geliyor10:02 - Geçici görevli personele, yıllık izinde ve raporlu olduğu dönemde geçici görev yolluğu ödenir mi?09:52 - Muş'ta 'Tevrat' operasyonu: 3 gözaltı09:50 - Ticaret Bakanı: Arz güvenliği için bazı ürünlerin gümrük vergisini kaldırdık09:46 - Atama izinleri, ikinci kez, kurumlar bazında dağıtıldı09:38 - Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 18 bin 900'ü aştı09:37 - Dolar güne sakin başladı09:35 - Özel okullar da telafi eğitimi09:31 - Ambulanslara refakatçi alınmayacak
09:24 - BİLSEM'ler yüz koruyucu siper üretmeye başladı09:17 - 'Cinsel suçlara af korona gibi tehlikeli'09:14 - ASKİ Çankırı tuzu ile dezenfektan üretiyor08:56 - Sığınmacıların sınırda bekleyişi 27. gününde08:54 - Yurdun dört bir tarafından umut veren dayanışma örnekleri08:40 - İntihar süsüyle vahşet08:33 - Uçak bileti olanları ilgilendiren düzenleme08:32 - Sadece bu yerler 24 saat açık olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
24 aile hekimi ile hemşirede koronavirüs tespit edildi
Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?
100 bin mahkuma tahliye: Denetim 1 yıldan 3 yıla çıkacak
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 15 madde
Merkez Bankası önünü açtı, faizde indirim bekleniyor
Sadece bu yerler 24 saat açık olacak
Atama izinleri, ikinci kez, kurumlar bazında dağıtıldı
Tıp Fakültesi Hastanesine 100 bin liralık bağış daha yapıldı
Bazı KİT'lerin kadro ve pozisyonlarda ihdas ve iptal yapıldı
Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
23.03.2020 işe gidenler 3
evde tuvalet kağıdı sektirmek 1
tele 1 1
kendiohaliniilanet 2
kapitalizm 1
komando dede 1
sosyalizm 4
böyle giderse sokağa çıkma yasağı kararı verebiliriz 3
Cambridge Analytica skandalının abartılması 1
cüneyt özdemir 1
SON İLANLAR
Yalova Termal SYDV 1 İşçi Alacak
Ordu Unbel Danışmanlık Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 7 İşçi Alacak
İzmir BYNDR 1 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 4 İşçi Alacak
Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Erzurum Pesinler SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 83 hemşire alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam