ASKİ Çankırı tuzu ile dezenfektan üretiyor
|25 Mart 2020 09:14
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ANKARA Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), arıtma tesislerinde kendi kaynaklarıyla dezenfektan üretimine başladı. Üretilen dezenfektan, belediye otobüsleri, camiler ve atık su arıtma tesislerinin dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılmaya başlandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; ASKİ Genel Müdürlüğü koronavirüs ile mücadele kapsamında arıtma tesislerinde dezenfektan üretimine başladı. Çankırı tuzu ve suyun elektrik enerjisiyle elektrolizi kullanılarak üretilen ve litre maliyeti piyasa koşullarına göre daha ucuz olan dezenfektan, belediye otobüsleri, camiler, içme suyu ve atık su arıtma tesislerinin temizliğinde kullanılmaya başlandı.
ASKİ Su Arıtma Dairesi Başkanı Nuri Kali, ASKİ'nin kendi imkanlarıyla dezenfektan ürettiğini, koronavirüs salgını ile piyasada ciddi bir dezenfektan sıkıntısının yaşanması üzerine seri üretime geçtiklerini kaydetti. Ucuz maliyetli ve milli olma özelliğine sahip konsantre dezenfektandan ilk bir haftada 8 ton ürettiklerini ve tesislerin günlük 140 ton dezenfektan üretebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirten Kali, "Ekonomik ve stok maliyeti de yok. Bize sadece 10 kuruş tuz, 73 kuruş da elektrik maliyeti var. Toplamda litresi 83 kuruşa geliyor. 1 TL bile değil. Oysa piyasada dezenfektanın litre fiyatının 30 liraya kadar çıktığı söyleniyor. Üretim kapasitemizi daha fazla artıracak durumdayız" dedi.
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