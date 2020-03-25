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'Cinsel suçlara af korona gibi tehlikeli'

AK Parti'nin cinsel suçlarda indirimi de kapsadığı iddia edilen yeni infaz yasası taslağına kadın hakları savunucuları sert tepki gösterdi. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü şunları söyledi: Cinsel suçlara af korona gibi tehlikeli
 25 Mart 2020 09:17
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'Cinsel suçlara af korona gibi tehlikeli'

"Cumhurbaşkanı, 'Eğer cinsel suçlar için dört parti onay vermezse ben de onay vermem' demişti. Cumhurbaşkanı'nın çocuklara tecavüz edilmesine onay vermeyeceği kanaatini taşıyorum. Çocuk evliklerine onay verilmesi, bugün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs kadar tehlikeli. Bugünlerde böyle bir maddenin araya sıkıştırılması da kabul edilir değil. Sanıyorlar ki, sokağa çıkmayız. Koronavirüs falan dinlemem, sokağa çıkar eylem yaparım. Diğer taraftan düşünce suçlarında infaz indirimi yok, cinsel suçlarda var. Devlet kendine yapılanı affetmiyor ama kişisel suçları affediyor; kabul edilemez."

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav da tepkisini şöyle dile getirdi:

"Çocuğa ve kadına yönelik cinsel suçların önüne geçilmesi için genelgeler yayınlayıp ardından cinsel suçlara af getirilmesi asla kabul edilmez. Bugüne kadar atılmış bütün önemli adımları yok saymaktadır."

Feminist avukat Hülya Gülbahar da şöyle konuştu: "Kamuoyunun tepkisinden çekinilerek ertelenen af paketi maalesef koronavirüs salgını bahane edilerek gündeme getirildi. Yine şeffaf olmayan bir süreçle karşı karşıyayız. Sokağa çıkmanın imkansız olduğu korona günlerinde artık cinsel suçlulara da af getirileceği açıkça belirtiliyor. Af tartışmasının sürekli gündemde tutulmasının son derece tehlikeli sonuçları oluyor
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