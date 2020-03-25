Özel okullar da telafi eğitimi

Hürriyet'in özel haberine göre: Yaşadıkları sıkıntıları aktaran okul temsilcileri telafi eğitimleri konusunda da görüşlerini iletti. Daha sonra dernek başkanları adına Nurullah Dal şu açıklamayı yaptı: "Bazı veliler, 'Eğitim durdu, paramızı verdik, karşılığını alamıyoruz' diye yanlış algıya kapıldı. Para iadesi isteyen oldu. Bizim hiçbir giderimizde erteleme yok maalesef. Kurumdan hizmet alan veli bunu da göz önüne almalı, kurumlarına sahip çıkmalı. Okullar hangi ayda açılırsa öncesinde mutlaka iki, üç haftalık, 8 değil 10 saat, cumartesi ya da yazın mutlaka bir yoğun telafi eğitimi yapacağız.

SERVİS VE YEMEK ÜCRETİ NE OLACAK



TÜRKİYE Özel Okullar Dernek Başkanı Nurullah Dal, ödenmiş servis ve yemek ücretleri konusunda şöyle konuştu: "Bütün telafi eğitimi sırasında öğrencilerimiz servis ve yemek hizmetinden yararlanacaklar. Ayrı maliyet veliye yansıtılmayacak. Maliye Bakanlığı'ndan diğer sektörlere verilen ertelemenin bize de yansıtılmasını istedik. KDV, muhtasar gibi ödemelerde erteleme talep ettik. Kimseyi mağdur etmeyecek çözüm yolları belirledik."