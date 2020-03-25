1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 18 bin 900'ü aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 18 bin 900'ü geçti.
 25 Mart 2020 09:38
Yazdır
Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 18 bin 900'ü aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 18 bin 905 olarak güncelledi.

Verilere göre, Kovid-19 yüzünden en fazla can kaybı 6 bin 820 kişiyle İtalya oldu.

İtalya'nın ardından ikinci en fazla ölüm, salgının ortaya çıktığı ve 3 bin 281 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

En fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke İspanya'da da 2 bin 991 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 salgınından en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke İran'da da 1934 kişi yaşamını yitirdi.

Salgın nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı beşinci ülke Fransa'da ise 1100 kişi öldü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ekvador'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27'ye çıktı
24 Mart 2020 23:46		 Harvard Üniversitesinin rektörü ve eşinde Kovid-19 çıktı
24 Mart 2020 22:58
Dünya genelinde vaka sayıları artmaya devam ediyor
24 Mart 2020 22:06		 Fransa'da son 24 saatte 240 kişi hayatını kaybetti
24 Mart 2020 22:01
Virüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı
24 Mart 2020 21:28		 Avrupa'da Kovid-19'dan 26 Türk hayatını kaybetti
24 Mart 2020 20:36
İtalya'da koronadan bir günde 743 kişi öldü
24 Mart 2020 20:07		 Hindistan'da 21 gün dışarı çıkma yasağı ilan edildi
24 Mart 2020 19:39
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
24 Mart 2020 19:11		 İtalya'daki Türk öğrenciler yurda dönüş yolunda
24 Mart 2020 18:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:06 - Borsa, güne yükselişle başladı10:03 - Bakan Varank açıkladı... Kobilere destek ve ek süre geliyor10:02 - Geçici görevli personele, yıllık izinde ve raporlu olduğu dönemde geçici görev yolluğu ödenir mi?09:52 - Muş'ta 'Tevrat' operasyonu: 3 gözaltı09:50 - Ticaret Bakanı: Arz güvenliği için bazı ürünlerin gümrük vergisini kaldırdık09:46 - Atama izinleri, ikinci kez, kurumlar bazında dağıtıldı09:38 - Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 18 bin 900'ü aştı09:37 - Dolar güne sakin başladı09:35 - Özel okullar da telafi eğitimi09:31 - Ambulanslara refakatçi alınmayacak
09:24 - BİLSEM'ler yüz koruyucu siper üretmeye başladı09:17 - 'Cinsel suçlara af korona gibi tehlikeli'09:14 - ASKİ Çankırı tuzu ile dezenfektan üretiyor08:56 - Sığınmacıların sınırda bekleyişi 27. gününde08:54 - Yurdun dört bir tarafından umut veren dayanışma örnekleri08:40 - İntihar süsüyle vahşet08:33 - Uçak bileti olanları ilgilendiren düzenleme08:32 - Sadece bu yerler 24 saat açık olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
24 aile hekimi ile hemşirede koronavirüs tespit edildi
Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?
100 bin mahkuma tahliye: Denetim 1 yıldan 3 yıla çıkacak
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 15 madde
Merkez Bankası önünü açtı, faizde indirim bekleniyor
Sadece bu yerler 24 saat açık olacak
Atama izinleri, ikinci kez, kurumlar bazında dağıtıldı
Tıp Fakültesi Hastanesine 100 bin liralık bağış daha yapıldı
Bazı KİT'lerin kadro ve pozisyonlarda ihdas ve iptal yapıldı
Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hantavirüs 5
bu konuda konuşmak istemiyorum 1
altında sert düşüş yaşanması 2
instagram'da bir şeylere meydan okumak 1
abdürrahim albayrak'ın corona virüs testinin pozitif çıkması 1
bankaların kredileri ertelemesi 1
ücretini atatürk ödedi 8
corona virüs vaka sayısı 1
can ataklı'nın türbanlı öğretmen eleştirisi 5
çiftlerin birbirine benzemesi 1
SON İLANLAR
Yalova Termal SYDV 1 İşçi Alacak
Ordu Unbel Danışmanlık Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 7 İşçi Alacak
İzmir BYNDR 1 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 4 İşçi Alacak
Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Erzurum Pesinler SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 83 hemşire alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam