Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 18 bin 900'ü aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 18 bin 900'ü geçti.
|25 Mart 2020 09:38
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 18 bin 905 olarak güncelledi.
Verilere göre, Kovid-19 yüzünden en fazla can kaybı 6 bin 820 kişiyle İtalya oldu.
İtalya'nın ardından ikinci en fazla ölüm, salgının ortaya çıktığı ve 3 bin 281 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.
En fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke İspanya'da da 2 bin 991 kişi hayatını kaybetti.
Kovid-19 salgınından en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke İran'da da 1934 kişi yaşamını yitirdi.
Salgın nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı beşinci ülke Fransa'da ise 1100 kişi öldü.
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