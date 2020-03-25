1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,38 artarak 90.518,91 puana yükseldi.
 25 Mart 2020 10:06
Yazdır
Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,38 artarak 90.518,91 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.232,69 puan ve yüzde 1,38 değer kazanarak 90.518,91 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,68 ve holding endeksi yüzde 1,55 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,49 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,10 ile turizm oldu.

Dün artan küresel risk iştahına paralel yüzde 5,98 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 89.286,22 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın önceki gün açıkladığı sınırsız tahvil alım programı sonrası borsaların, dün tarihi yükselişlerinden birini kaydettiğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının ise hala gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Merkez bankaları ve mali politikaların desteğini alan piyasaların, gücünü koruması için ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin azalması gerektiğini ifade eden analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 89.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin sırasıyla 95.000 ve 100.000 seviyeleri olacağını söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dolar güne sakin başladı
25 Mart 2020 09:37		 Borsa günü yükselişle tamamladı
24 Mart 2020 18:27
Altın yükselişe geçti
24 Mart 2020 17:50		 Dolar uzun aradan sonra düştü
24 Mart 2020 17:15
Borsa ve altın yükseldi, dolar geriledi
24 Mart 2020 17:13		 Gram altın 335 TL'yi gördü
24 Mart 2020 14:38
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
24 Mart 2020 13:17		 Gün ortası döviz fiyatları
24 Mart 2020 12:15
Borsa, güne yükselişle başladı
24 Mart 2020 10:04		 Yükselen dolar güne sakin başladı
24 Mart 2020 09:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:06 - Borsa, güne yükselişle başladı10:03 - Bakan Varank açıkladı... Kobilere destek ve ek süre geliyor10:02 - Geçici görevli personele, yıllık izinde ve raporlu olduğu dönemde geçici görev yolluğu ödenir mi?09:52 - Muş'ta 'Tevrat' operasyonu: 3 gözaltı09:50 - Ticaret Bakanı: Arz güvenliği için bazı ürünlerin gümrük vergisini kaldırdık09:46 - Atama izinleri, ikinci kez, kurumlar bazında dağıtıldı09:38 - Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 18 bin 900'ü aştı09:37 - Dolar güne sakin başladı09:35 - Özel okullar da telafi eğitimi09:31 - Ambulanslara refakatçi alınmayacak
09:24 - BİLSEM'ler yüz koruyucu siper üretmeye başladı09:17 - 'Cinsel suçlara af korona gibi tehlikeli'09:14 - ASKİ Çankırı tuzu ile dezenfektan üretiyor08:56 - Sığınmacıların sınırda bekleyişi 27. gününde08:54 - Yurdun dört bir tarafından umut veren dayanışma örnekleri08:40 - İntihar süsüyle vahşet08:33 - Uçak bileti olanları ilgilendiren düzenleme08:32 - Sadece bu yerler 24 saat açık olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
24 aile hekimi ile hemşirede koronavirüs tespit edildi
Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?
100 bin mahkuma tahliye: Denetim 1 yıldan 3 yıla çıkacak
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 15 madde
Merkez Bankası önünü açtı, faizde indirim bekleniyor
Sadece bu yerler 24 saat açık olacak
Atama izinleri, ikinci kez, kurumlar bazında dağıtıldı
Tıp Fakültesi Hastanesine 100 bin liralık bağış daha yapıldı
Bazı KİT'lerin kadro ve pozisyonlarda ihdas ve iptal yapıldı
Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
özlemek 1
sakin ol champ.evdeyim 3
sosyalizm 4
altında sert düşüş yaşanması 2
bankaların kredileri ertelemesi 1
duruş bozukluğu 1
instagram'da bir şeylere meydan okumak 1
23.03.2020 bilim kurulu toplantısı 1
çiftlerin birbirine benzemesi 1
can ataklı'nın türbanlı öğretmen eleştirisi 5
SON İLANLAR
Yalova Termal SYDV 1 İşçi Alacak
Ordu Unbel Danışmanlık Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 7 İşçi Alacak
İzmir BYNDR 1 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 4 İşçi Alacak
Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Erzurum Pesinler SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 83 hemşire alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam