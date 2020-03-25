Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı aksattı
Bolu Dağı D-100 kara yolu geçişinde yoğun sis ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor.
|25 Mart 2020 10:19
|Yazdır
Bolu Dağı D-100 kara yolu geçişinde yoğun sis ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor.
Türkiye'nin en önemli kara yolu ulaşımının sağlandığı Bolu Dağı'nın D-100 geçişinde dün akşamdan bu yana etkili olan hafif yağış yerini sabah saatlerinde yoğun sise bıraktı.
Kara yolunun özellikle Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Bakacak, Taşaltı, Sarıçökek ve Kaynaşlı mevkilerinde görüş mesafesinin yaklaşık 20 metreye düşmesi nedeniyle ulaşımda yer yer aksamalar yaşanıyor.
Karayolları ve polis ekipleri güzergahta sürekli ring halinde bulunarak, sürücülere yakın takip ve aşırı hız konusunda uyarılarda bulunuyor.
Meteoroloji yetkilileri ise bölgede yağış ve zaman zaman yoğun sisin görüleceğini belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde hafif sağanak bekleniyor
25 Mart 2020 11:04
|Koronavirüsten korunmak için aşırı tüketilen C vitamini, mesaneye zarar veriyor
25 Mart 2020 10:53
|Yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı
25 Mart 2020 10:24
|Yurdun dört bir tarafından umut veren dayanışma örnekleri
25 Mart 2020 08:54
|Kavga edip sonra TV izliyorlar
25 Mart 2020 08:12
|Koronayak olmayın!
25 Mart 2020 06:50
|Avrupa yaşlıları ölüme terk ediyor: Buz pistini morga dönüştürdüler
25 Mart 2020 06:41
|Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı - Haritalı
25 Mart 2020 06:31
|İletişim Başkanlığından dünya genelinde korona virüs durumu hakkında paylaşım
25 Mart 2020 05:14
|Osmaniye'de 3,5 büyüklüğüde deprem meydana geldi
25 Mart 2020 04:17