Yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgınına karşı 65 yaş ve üzeri yaşlılar için getirdiği sokağa çıkma yasağı kapsamında kolluk kuvvetleri, evlerinden çıkmayanların yardımına koşuyor.
|25 Mart 2020 10:24
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