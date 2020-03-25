Bilim Kurulu, okul tatili için toplanıyor
|25 Mart 2020 10:28
|Yazdır
Türkiye'de ilk korona virüsü vakasının ortaya çıktığı 11 Mart tarihinde hemen sonra ilk ve ortaöğretim ile üniversiteler tatil edildi. Bir hafta okul tatili ve 1 haftalık uzaktan eğitim kararının süresi bu hafta sonu dolacak.
Okul tatilinin devam edip etmeyeceği bugün yapılacak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısında ele alınacak. Saat 13.30'da başlayacak toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacak. Toplantının bitiminde saat 19.15'te iki bakan ortak basın toplantısı ile alınan kararı açıklayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile video konferansla yapılan görüşmede, "Bilim Kurulu, 'Uzatılmasında fayda var' diyorsa uzatılsın" demişti
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Diyanet TV koronavirüs nedeniyle yayın içeriğini değiştirdi
25 Mart 2020 11:30
|Türkiye'nin potansiyel cıg baslama bolgeleri belirlendi
25 Mart 2020 11:13
|İzmir'de toplu ulaşımda 'yeşil koltuk' uygulaması başlatıldı
25 Mart 2020 11:01
|İki kuruma, binin üstünde atama izni verildi
25 Mart 2020 10:55
|Sağlık Bakanlığı istifa sonrası dönüşle personel alacak
25 Mart 2020 10:43
|Ege Üniversitesi Kovid-19 PCR testi için yetkilendirildi
25 Mart 2020 10:20
|Vali, evlerinden çıkmayan vatandaşlarla internetten görüntülü sohbet etti
25 Mart 2020 10:18
|Atama izinleri, ikinci kez, kurumlar bazında dağıtıldı
25 Mart 2020 10:10
|Ticaret Bakanı: Arz güvenliği için bazı ürünlerin gümrük vergisini kaldırdık
25 Mart 2020 09:50
|Ambulanslara refakatçi alınmayacak
25 Mart 2020 09:31