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Bilim Kurulu, okul tatili için toplanıyor

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun bugünkü toplantısında gündem maddelerinden biri okulların tatilinin uzatılması olacak. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ortak açıklama yapacak.
 25 Mart 2020 10:28
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Bilim Kurulu, okul tatili için toplanıyor

Türkiye'de ilk korona virüsü vakasının ortaya çıktığı 11 Mart tarihinde hemen sonra ilk ve ortaöğretim ile üniversiteler tatil edildi. Bir hafta okul tatili ve 1 haftalık uzaktan eğitim kararının süresi bu hafta sonu dolacak.

Okul tatilinin devam edip etmeyeceği bugün yapılacak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısında ele alınacak. Saat 13.30'da başlayacak toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacak. Toplantının bitiminde saat 19.15'te iki bakan ortak basın toplantısı ile alınan kararı açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile video konferansla yapılan görüşmede, "Bilim Kurulu, 'Uzatılmasında fayda var' diyorsa uzatılsın" demişti
Memurlar.Net
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oy corona corona 1
ücretini atatürk ödedi 8
böyle giderse sokağa çıkma yasağı kararı verebiliriz 3
kapitalizm 1
meb'in okullar uzayacak mı diye erdoğan'a sorması 1
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