1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan düzenlemeyle uygulama şartlarını kolaylaştırdık
 25 Mart 2020 10:53
Yazdır
Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa değişikliği ile Kısa Çalışma Ödeneği şartlarının kolaylaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının elektronik ortamda gerçekleştirildiğini anımsatan Selçuk, bu ödenekten, kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olup, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olanların yararlanabildiğini hatırlattı.

Selçuk, şöyle devam etti:

"Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan düzenlemeyle uygulama şartlarını kolaylaştırdık. Bu kapsamda kısa çalışma uygulamamızdan yararlanmak isteyenler için 600 gün şartını 450 güne, 120 gün şartını da 60 güne düşürdük. İşverenlerimiz için mevcut istihdamı koruma şartı da getirdik.Yeni koronavirüsün ekonomimiz ve istihdam piyasaları üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek için etkin bir şekilde kullanılacağına inandığımız bu imkanı hemen uygulamaya koyarak, işletmelerin ve çalışanların bu süreçte karşı karşıya kalabilecekleri belirsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz."

- Asgari ücret desteği

Açıklamada, Selçuk'un sosyal medya hesabından TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği verileceğini aktardığı da belirtildi.

Selçuk, konuya ilişkin, "Asgari ücret görüşmelerinde, asgari ücret desteğimizi 75 lira olarak açıklamıştık. Asgari ücret desteği, hem işçimiz hem de işverenimiz için önemli bir destek." bilgisini paylaştı.

- Telafi çalışması süresi 2 aydan 4 aya uzatıldı

Telafi çalışma süresinin 2 aydan 4 aya çıkarılmasını da değerlendiren Selçuk, "Bu zaman zarfında işçimiz dış etkenler sebebiyle çalışmasını devam ettirememiş ise daha sonraki 4 ay boyunca bunu telafi edebilecek. Böylelikle ne ücret kaybı yaşanacak ne de iş gücü kaybı olacak." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, yeni yapılan düzenleme ile telafi çalışması süresi, Cumhurbaşkanlığı kararı ile iki katına çıkartılabilecek.

- Emeklilere bayram ikramiyesi nisanda

En düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseldiğini bildiren Bakan Selçuk, bu yıl mayısta Ramazan Bayramı öncesi emeklilere verilecek ikramiyenin, nisanda ödeneceğini belirtti.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamındaki tedbirlerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni düzenlemelerin çalışanlarımıza, işverenlerimize ve emeklilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çalışanlar, emekli maaş ve ikramiyelerini nasıl öğrenebilir?
23 Mart 2020 07:35		 'Kısa çalışma ödeneği başvuruları yarın alınacak'
22 Mart 2020 09:22
İki milyon haneye bin TL 10 günde hesaplarda
21 Mart 2020 10:35		 Çalışanını koru, 3 maaş devletten
21 Mart 2020 09:36
'İhtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceğiz'
20 Mart 2020 11:34		 Koronavirüsün nerede bulaştığı neden önemli?
19 Mart 2020 08:18
Kronik hastaların son raporu geçerli sayılacak
18 Mart 2020 15:09		 BES'te katılımcı sayısı 7 milyona yaklaşıyor
18 Mart 2020 10:03
16 yıl sonra şehit sayıldı
16 Mart 2020 08:43		 Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı
14 Mart 2020 11:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:41 - Gram altın 330 lira seviyelerinde11:40 - Sahte parayla 9 kişiyi dolandıran kadın tutuklandı11:38 - Turkcell'den sağlık çalışanlarına 500 dakika ve 5 GB internet11:37 - HDP'nin 'gürültü eylemi' çağrısı karşılık bulmadı11:33 - Uzmanlardan 'FETÖ, koronavirüs üzerinden sinsice saldırıyor' uyarısı11:31 - Altın fiyatları koronavirüs salgınıyla sert dalgalandı11:30 - Diyanet TV koronavirüs nedeniyle yayın içeriğini değiştirdi11:25 - Yurt dışında, 29 Türk, koronadan hayatını kaybetti11:25 - Dava açma, icra, ihtar, idari başvuru süresi dahil tüm süreler durduruluyor11:17 - Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
11:14 - ABD'de 44 yaşında bir Türk koronavirüsünden öldü11:13 - Türkiye'nin potansiyel cıg baslama bolgeleri belirlendi11:11 - Görevden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkan'a 'eş başkanlık' davası11:09 - TŞOF'tan motorinde indirim talebi11:09 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesini duyurduğu gün hayatı değişti11:04 - Gıda mühendislerinden Kovid-19 salgınına karşı öneriler11:04 - Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde hafif sağanak bekleniyor11:02 - Sigorta ekspertiz ücretlerine düzenleme
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
24 aile hekimi ile hemşirede koronavirüs tespit edildi
Atama izinleri, ikinci kez, kurumlar bazında dağıtıldı
9 profesör cevapladı. Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?
100 bin mahkuma tahliye: Denetim 1 yıldan 3 yıla çıkacak
İki kuruma, binin üstünde atama izni verildi
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 15 madde
Bilim Kurulu, okul tatili için toplanıyor
Sadece bu yerler 24 saat açık olacak
Yurt dışında, 29 Türk, koronadan hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı istifa sonrası dönüşle personel alacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kendiohaliniilanet 2
kapitalizm 1
komando dede 1
Koronavirüs Fırsatçıları 2
sağlıkçılara toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması 1
tele 1 1
sakin ol champ.evdeyim 3
sosyalizm 4
abdürrahim albayrak'ın corona virüs testinin pozitif çıkması 1
trt eba tv 1
SON İLANLAR
Yalova Termal SYDV 1 İşçi Alacak
Ordu Unbel Danışmanlık Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 7 İşçi Alacak
İzmir BYNDR 1 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 4 İşçi Alacak
Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Erzurum Pasinler SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 83 hemşire alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam